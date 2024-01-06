Не Сочельник, а Крещение: как новый церковный календарь изменил зимние праздники

В течение долгого времени 6 января в Украине отмечали Сочельник накануне Рождества Христова. Однако с 2024 года на этот день приходится совсем другой праздник – Крещение. Такие изменения связаны с календарной реформой церкви.
РБК-Украина напоминает, почему календарь зимних праздников изменился, и когда их отмечать по новым правилам.
При подготовке использовались: календарь ПЦУ, публикации портала ПЦУ, Wikipedia.
С 1 сентября 2023 Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) перешли на новую систему летоисчисления.
Церковный календарь изменился с юлианского на более точный – новоюлианский.
К этой реформе был долгий путь, ведь большинство православных церквей пользуются новоюлианским календарем еще с начала прошлого века. Украинские церкви долгое время находились под влиянием традиций РПЦ (русской православной церкви), которая не желала менять летоисчисление и продолжает оставаться на старом стиле до сих пор.
Необходимость календарной реформы была обусловлена значительными погрешностями, ведь с течением лет астрономическое и календарное равноденствие в юлианском (старом календаре) не совпадали все больше. К нашему времени разница достигла 13 дней.
Римо-католики отказались от юлианского календаря несколько веков назад и выбрали григорианский стиль, а православные не согласились с правилами исчисления даты Пасхи в нем, и выбрали новоюлианский календарь. Эти системы летоисчисления совпадают, кроме определения Пасхалии.
То есть с переходом на новоюлианский церковный календарь украинцы отмечают праздники вместе с западными странами – на 13 дней раньше обычного. При этом Пасху мы будем праздновать и дальше по старым правилам (ее дата меняется ежегодно в зависимости от наступления полнолуния после весеннего равноденствия).
Таким образом, 6 января 2024 уже не Сочельник. Рождество для украинцев прошло. Как в церкви, так и на государственном уровне, праздник перенесли на 25 декабря.
Хотя чтобы не было споров и противоречий, в ПЦУ и УГКЦ разрешили приходам, желающим этого, в течение переходного периода отмечать праздники по старому стилю.
В новоюлианском календаре Крещение с 19 января сместилось на 6 января. В этот день церковь чествует великое событие, когда тридцатилетний Иисус Христос принял крещение. Обряд провел Иоанн Предтечи (Креститель) в реке Иордан.
Крещение также известно под названиями Крещение Господне, в народе его называют Иорданом, а в церковном календаре 6 января – Святое Богоявление. Ведь по библейским писаниям во время обряда Христос услышал голос Бога с небес, который назвал его своим Сыном. После этого на него сошел Святой Дух в виде голубя.
Крещение засвидетельствовало таинство явления Бога в трех ипостасях (Святая Троица): Бог Отец – в голосе, Сын Божий – во плоти, Дух Святой – в виде голубя.
По традиции, на Крещение освящают воду. Христиане верят, что вода становится целебной на праздник и способна защитить от болезней и несчастий. После того как священник освятит воду, ее несут домой – дают напиться родным, обрызгивают дом и хранят весь год.
Еще один обряд – крещенские купания. Люди утром погружаются в проруби на водоемах, которые обычно прорезывают в виде креста и освящают. Хотя в последние годы этот праздничный день уже не такой морозный, поэтому льда на реках почти не бывает.
Стоит отметить, что в этом году киевлян призвали не нырять в водоемы на праздник из-за потенциальных угроз в условиях военного положения.
Запрет на купание был введен в Запорожской области. Полиция Львовской области также не советует проводить обряд в открытых водоемах 6 января.
Исторические документы свидетельствуют, что праздник Богоявления приобрел широкую популярность примерно в III веке. Его отмечали 6 января, но он был посвящен сразу нескольким событиям из жизни Иисуса – рождению (т.е. Рождеству) и крещению в Иордане.
"В древности оба события, Рождество Христово и Его Крещение, почитались в один день, а именно 6 января, как праздник Богоявления. Однако в IV веке ради большего утверждения истины воплощения Сына Божия и чтобы подчеркнуть исключительное значение Рождества Христова, воспоминание о нем было отделено от воспоминания о Крещении и стало чествоваться 25 декабря", – объясняют в ПЦУ.
С переходом на новоюлианское летоисчисление изменились даты всех "недвижимых" праздников:
В то же время дата Пасхи и связанных с ней праздников ежегодно меняются, и будут и дальше вычисляться по тем же правилам, что были до перехода на новоюлианский календарь.
В частности, к Пасхе привязаны: период Великого Поста, Вербное воскресенье (за 7 дней до Пасхи), Вознесение (на 40 день после Пасхи), Троица (на 50 день после Пасхи), начало Петра поста (через 57 после Пасхи).
В 2024 году Пасха будет 5 мая, Великий пост продлится с 18 марта по 4 мая, Вербное воскресенье – 28 апреля, Вознесение – 13 июня, Троица – 23 июня.
Подробнее о том, будет ли грехом, если праздновать Рождество дважды – 25 декабря и 7 января, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Напомним, в Украине изменили даты нескольких важных праздников на государственном уровне в связи с переходом церкви на новоюлианский календарь.