Святошинський район у Києві залишився без світла: лінії відключено через обстріл окупантів у передмісті

"У Святошинському районі відсутнє електропостачання через відключення двох ліній внаслідок бойових дій у передмісті – у напрямках Гостомеля та Ірпеня. Наразі відключені дві лінії 110 кВ", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в КМДА, аварійні служби одразу почнуть огляд та оцінку пошкодження після завершення активних бойових дій. Наразі робота фахівців неможлива, бо окупанти продовжують обстріли.

"На ліквідацію пошкоджень, за інформацією Київських електромереж, потрібно кілька годин. У зоні знеструмлення заклади охорони здоров’я перейшли на резервне живлення", - пояснюють в повідомленні.

Крім цього, мешканців попереджають, що на правому березі протягом дня можливий понижений тиск води.

"Відключення ліній призвело до знеструмлення трьох насосних станцій у столиці. ПрАТ «АК "Київводоканал" вживає заходів для стабілізації тиску. Місто продовжує надавати послугу водопостачання", - додають в КМДА.

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