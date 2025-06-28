Праздник сегодня, 28 июня: что нельзя делать, народные приметы

28 июня православные христиане в Украине по новому стилю чтят перенесение мощей святых бессребреников Кира и Иоанна. Также сегодня отмечается День Конституции Украины. До конца года остается 186 дней.
РБК-Украина рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 28 июня и у кого День ангела.
28 июня православная церковь чтит перенесение мощей святых бессребреников Кира и Иоанна.
Святой Кир был врачом в Александрии и отказался от оплаты, помогая людям бескорыстно. Он не только лечил тела, но и поддерживал души, распространяя христианское учение. Иоанн, бывший воин из Эдессы, стал его верным сподвижником, и вместе они служили больным.
Во время гонений при императоре Диоклетиане оба были схвачены и казнены за веру. Мощи святых сначала хранились на месте казни, но впоследствии их неоднократно переносили - в частности в город Мена при императоре Аркадии.
Позже они оказались в Константинополе, а оттуда - в других местах, где могли стать источником духовной силы для верующих. Кира и Иоанна почитают как покровителей исцеления и помощи в бедах, и их культ объединяет христиан разных конфессий.
День Конституции Украины отмечают ежегодно 28 июня - в честь принятия Основного Закона в 1996 году. Этот день символизирует государственную независимость, демократию и правовое единство страны. Конституция гарантирует права и свободы граждан, а также определяет устройство власти. Праздник напоминает каждому украинцу о важности соблюдения закона и уважение к правам другого.
В этот день не следует засыпать слишком рано, иначе могут присниться тревожные сны.
Не рекомендуется выливать чистую воду - это считается плохой приметой, которая может принести неприятности.
Запрещено ссориться, ругаться или употреблять бранные слова, чтобы не навлечь конфликты на долгое время.
Не стоит брать или давать деньги в долг - такие действия могут привести к финансовым трудностям.
По приметам, играть свадьбу в этот день нельзя - брак будет непрочным и неустойчивым.
Наши предки внимательно наблюдали за природой и выводили интересные приметы, связанные с этим днем.
28 июня отмечают День ангела:
Оберегом для тех, кто родился 28 июня, считается нефрит. Этот полудрагоценный камень знали еще с древности и ценили за его свойства. В старину бытовало мнение, что нефрит способен исцелять от различных недугов.
При написании использовались следующие источники: официальный сайт Православной церкви Украины, сайты "Украинские традиции" и "Этнохата".