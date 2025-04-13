"Святая Русь" нет ничего святого: Всеукраинский совет церквей осудил атаки РФ на Украину

В Пасхальные праздники Россия атакует украинские города ракетами и дронами. "Святая Русь" в очередной раз доказывает, что для нее нет ничего святого.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО).
ВСЦиРО отметил, что несмотря на праздничный период, связанный с празднованием еврейского Песаха и христианской Пасхи, российское государство и теперь каждый день и ночью терроризирует дроновыми и ракетными атаками и бомбардировками украинские города и села.
По данным совета, в результате этих атак в городах Кривой Рог, Днепр, Сумы, Харьков и других убиты и ранены многие мирные жители, разрушено жилье и другие здания общественного назначения.
"Через эти дела видим, что для государства, которое декларирует себя "Святой Русью", на самом деле нет ничего святого. Отсутствует элементарное уважение к ценности человеческой жизни, не говоря уже об уважении к праздничным дням христианства и иудаизма", - подчеркнули в ВСЦиРО.
В то же время в совете отметили, что нынешнюю Пасху в один день отмечают все христиане: православные, католики и протестанты. По словам ВСЦиРО, этот год также является особенным для всех христиан, учитывая празднование 1700-летия Никейского Собора.
"Мы, главы украинских Церквей и религиозных организаций, решительно осуждаем террористические атаки Российской Федерации на украинские города и села и призываем ведущие государства мира принять все меры по прекращению российской военной агрессии против Украины и усилению способности Украины защищать себя, защищать жизнь", - заявили в совете.
В то же время ВСЦиРО призвал всех людей доброй воли к молитвам о победе правды и справедливом мире для Украины
"Сочувствуем жертвам российского государственного террора и просим Всевышнего о справедливом возмездии виновникам нынешнего и всех других актов российского террора против народа Украины", - подытожили в совете.
Напомним, что сегодня, в Вербное воскресенье, российские войска нанесли двойной ракетный удар по центру Сум. В результате атаки погибли по меньшей мере 34 человека, среди них двое детей, а количество раненых достигло 117, в том числе 15 детей.
По данным Сумской областной военной администрации, удары были нанесены двумя баллистическими ракетами, что привело к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры, включая жилые и нежилые здания.
Как отметили местные власти, Россия снова атаковала ракетой с кассетными боеприпасами, и вражеская ракета взорвалась над городом.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что Россия получит жесткий ответ за это нападение, подчеркнув, что враг получит "нашу ярость и возмездие".
Это нападение вызвало возмущение среди международного сообщества. Западные лидеры осудили действия России, отметив, что такие атаки свидетельствуют об отсутствии уважения к человеческой жизни.
Все, что сейчас известно о последствиях ракетного удара по городу Сумы можно узнать в материале РБК-Украина.
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