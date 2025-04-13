"Святая Русь" нет ничего святого: Всеукраинский совет церквей осудил атаки РФ на Украину

ВСЦиРО отметил, что несмотря на праздничный период, связанный с празднованием еврейского Песаха и христианской Пасхи, российское государство и теперь каждый день и ночью терроризирует дроновыми и ракетными атаками и бомбардировками украинские города и села.

По данным совета, в результате этих атак в городах Кривой Рог, Днепр, Сумы, Харьков и других убиты и ранены многие мирные жители, разрушено жилье и другие здания общественного назначения.

"Через эти дела видим, что для государства, которое декларирует себя "Святой Русью", на самом деле нет ничего святого. Отсутствует элементарное уважение к ценности человеческой жизни, не говоря уже об уважении к праздничным дням христианства и иудаизма", - подчеркнули в ВСЦиРО.

В то же время в совете отметили, что нынешнюю Пасху в один день отмечают все христиане: православные, католики и протестанты. По словам ВСЦиРО, этот год также является особенным для всех христиан, учитывая празднование 1700-летия Никейского Собора.

"Мы, главы украинских Церквей и религиозных организаций, решительно осуждаем террористические атаки Российской Федерации на украинские города и села и призываем ведущие государства мира принять все меры по прекращению российской военной агрессии против Украины и усилению способности Украины защищать себя, защищать жизнь", - заявили в совете.

В то же время ВСЦиРО призвал всех людей доброй воли к молитвам о победе правды и справедливом мире для Украины

"Сочувствуем жертвам российского государственного террора и просим Всевышнего о справедливом возмездии виновникам нынешнего и всех других актов российского террора против народа Украины", - подытожили в совете.