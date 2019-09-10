Святаш вимагає від Рябошапки розслідувати "рейдерське захоплення" АІС

Фото: Дмитро Святаш (УНІАН)

За словами Святаша, у "рейдерстві" приймали участь правоохоронці

До схеми "рейдерського захоплення" групи компаній АІС причетні прокуратура, Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами і колишнє керівництво України. Із закликом до нового генерального прокурора Руслана Рябошапки розслідувати можливу участь правоохоронців у цій "схемі" виступив колишній народний депутат Дмитро Святаш, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю.

"У генпрокурора був політичний момент. У Кононенка (заступник прокурора Києва Павло Кононенко, - ред.) – корисливий. А у Мін'юсту – те, що об'єкт був переданий замовнику рейдерського захоплення. Тут як раз всі зійшлися", - заявив Святаш.

На його думку, для успішної реалізації "рейдерської схеми" влада навмисно зв'язала його персону з групою компаній "АІС", де він раніше перебував у ролі одного з бенефіціарів.

Святаш стверджує, що попередня влада, а також замовник "рейдерської атаки" за допомогою правоохоронних органів і судів здійснили рейдерське захоплення АІС, яка була одним з найбільших гравців автомобільного ринку рітейлу. При цьому, впевнений Святаш, зійшлися воєдино інтереси трьох сторін.

Він зазначив, що з огляд на роботу в комітеті ВР і лобіювання інтересів автопрому, його "прив'язали" і вирішили, що він лобіював інтереси однієї окремо взятої компанії.

При цьому Святаш запевнив, що був лобістом цілої галузі і "робили ми це разом з тими, хто займався збиранням і виробництвом автомобілів в Україні".

"Певні групи активно пов'язували мене з компанією...Коли почався конфлікт навколо групи компаній АІС, я до неї не мав ніякого відношення. Але було б дуже вигідно мене прив'язати до цієї компанії для того, щоб будь-яку мою дію оцінювати через призму особистої зацікавленості", - зазначив колишній народний обранець.

Що ж стосується самої схеми "рейдерського захоплення", Святаш повідомив, що справу було порушено за заявою "Укрсиббанку" щодо подій, які відбувалися ще в 2007 році.

"Укрсиббанк" був визнаний потерпілим та у 2017 році продав борг АІС компанії Олександра Ярославського.

Екс-нардеп зазначив, що разом з боргом, компанія також отримала статус "потерпілого", що, на його думку, протизаконно і це підтверджується відповідними висновками Інституту держави і права ім. Корецького Національної академії наук України.

"У відповідності з договором, коли продається борг, то продаються всі цивільно-правові відносини, пов'язані з ним - застави, іпотеки... Але ніяк не статус потерпілого. Його не можна продати! Тому що правопорушення було скоєно по відношенню до конкретної особи", - заявив він.

У результаті об'єкт, який належить юридичній особі, кінцевим бенефіціаром через подвійне бенефіціарне володіння, якими є батьки Святаша, був переданий в АРМА.

Після цього, за його словами, без тендерних процедур об'єкти АІС були передані в управління ще однієї компанії Ярославського ТОВ "ЖК Воздвиженка".

Святаш має намір вимагати від нового генерального прокурора Руслана Рябошапки ініціювати розслідування протизаконних дій співробітників правоохоронних органів і інших чиновників, причетних до "рейдерської атаки" на Групу компаній АІС.