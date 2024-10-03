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Священник УПЦ МП не открыл Царские Врата, чтобы почтить павшего воина (видео)

Священник УПЦ МП не открыл Царские Врата во время прощания с военным (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Священник Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) во время прощания с павшим защитником отказался открыть Царские Врата - чтобы почтить воина, отдавшего жизнь за Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие видео, опубликованные в TikTok присутствующим на событии священником Василием.

Что известно о скандале

Исходя из подписей к опубликованным в сети видео, событие произошло в среду, 2 октября 2024 года, в селе Волчинец - в Кельменецкой поселковой общине Днестровского района Черновицкой области.

"2 октября 2024. Похороны. Вечная Память. Село Волчинец, Днестровский район. Воин Герой Украины. Карпа Владимир Тарасович. 09.09.1976 - 21.05.2023", - отмечается в одной из подписей.

На видео можно увидеть, что в храме проходит прощание с погибшим военным, во время которого священника УПЦ МП - отца Виктора - просят открыть Царские Врата.

Он отвечает отказом и отмечает, якобы "не имеет права" это сделать.

@kovtashvasilii7 Священник УПЦ МП не захотел открыть Царские Ворота, чтобы почтить Воина Героя Украины.@Роман Грищук оригинальный звук - Священник Василий

Когда к служителям храма обращается дочь павшего Героя, ей советуют "не провоцировать" и "молиться", поскольку она якобы "не знает порядка".

@kovtashvasilii7 2 октября 2024 Похороны Вечная Память село Волчинец Днестровский район Воин Герой Украины Карпа Владимир Тарасович 09.09.1976 - 21.05.2023 @Роман Грищук оригинальный

В итоге отец Виктор подходит ближе к собравшимся и призывает другого священнослужителя, который проводил церемонию прощания и просил его открыть Царские Врата, "не вести людей в блуд" и не отдавать "ту душечку Сатане".

"Бог да примет. А вы не сдайте его душу Сатане", - подчеркнул священник УПЦ МП.

@kovtashvasilii7 @Роман Грищук оригинальный звук - Священник Василий

Запрет РПЦ

Напомним, в последнее время в Верховной Раде Украины было зарегистрировано 11 законопроектов о запрете или ограничении деятельности иностранных религиозных организаций и их филиалов.

23 сентября 2024 года в Украине вступил в силу закон о запрете деятельности Российской православной церкви и организаций, связанных с ней (который Верховная Рада приняла несколько ранее - 20 августа).

Закон определяет, в частности, что в нашей стране запрещена деятельность иностранных религиозных организаций, которые имеют руководящий центр, расположенный в государстве-агрессоре, или поддерживают вооруженную агрессию против Украины

Читайте также, как в Киеве разоблачили клирика УПЦ МП, оправдывавшего агрессию РФ.

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