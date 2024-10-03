Священник УПЦ МП не открыл Царские Врата, чтобы почтить павшего воина (видео)

Что известно о скандале

Исходя из подписей к опубликованным в сети видео, событие произошло в среду, 2 октября 2024 года, в селе Волчинец - в Кельменецкой поселковой общине Днестровского района Черновицкой области.

"2 октября 2024. Похороны. Вечная Память. Село Волчинец, Днестровский район. Воин Герой Украины. Карпа Владимир Тарасович. 09.09.1976 - 21.05.2023", - отмечается в одной из подписей.

На видео можно увидеть, что в храме проходит прощание с погибшим военным, во время которого священника УПЦ МП - отца Виктора - просят открыть Царские Врата.

Он отвечает отказом и отмечает, якобы "не имеет права" это сделать.

Когда к служителям храма обращается дочь павшего Героя, ей советуют "не провоцировать" и "молиться", поскольку она якобы "не знает порядка".

@kovtashvasilii7 2 октября 2024 Похороны Вечная Память село Волчинец Днестровский район Воин Герой Украины Карпа Владимир Тарасович 09.09.1976 - 21.05.2023 @Роман Грищук оригинальный

В итоге отец Виктор подходит ближе к собравшимся и призывает другого священнослужителя, который проводил церемонию прощания и просил его открыть Царские Врата, "не вести людей в блуд" и не отдавать "ту душечку Сатане".

"Бог да примет. А вы не сдайте его душу Сатане", - подчеркнул священник УПЦ МП.