СЗР планує оскаржити поновлення Семочка й чекає роз'яснення суду

Зазначається, що Семочко був призначений на вищезгадану посаду 31 липня 2018 року, попри те, що вона була зайнята іншим військовослужбовцем.

"Попри відсутність у штаті вакантної посади, С. Семочко був призначений без дотримання відповідних вимог чинного законодавства", - додає пресслужба.

Незаконність обіймання посади є предметом кримінального провадження.

"Суди всіх інстанцій досліджували лише питання звільнення та соціального захисту зазначеного військовослужбовця, не заглиблюючись у проблеми призначення, які розслідує ДБР", - відзначають у СЗР.

Служба зовнішньої розвідки, зі свого боку, залишає за собою право на оскарження суду, однак наразі планує дочекатися роз’яснень.