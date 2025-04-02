Свёнтек и еще одна польская звезда не сыграют с Украиной в Кубке Билли Джин Кинг

Две лучшие теннисистки Польши отказались от выступлений за национальную команду в квалификационном турнире Кубка Билли Джин Кинг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polski Zwiazek Tenisowy.
10-12 апреля в польском Радоме состоятся отборочные соревнования за право играть в финале Кубка Билли Джин Кинг. За единственную путевку поборются сборные Польши, Украины и Швейцарии.
Хозяйки турнира считались главными претендентками на победу, ведь планировалось, что команда выставит сильнейший состав во главе с Игой Свёнтек. Однако менее чем за десять дней до старта у теннисной "кадры" возникли серьезные проблемы.
Сначала о невозможности принять участие в соревновании заявила сама Свёнтек. Вторая ракетка мира не сообщила причину такого решения, лишь отметила на своей странице в Instagram, что хочет уделить больше внимания себе и подготовке к следующим матчам.
А впоследствии стало известно, что не сыграет и вторая ракетка страны - Магдалена Фрех. 30-я теннисистка в мировом рейтинге получила травму запястья.
Таким образом, в лучшем случае, польская команда сможет рассчитывать в одиночных матчах на 3-й и 4-й номера национального рейтинга: 33-летнюю Магду Линетт (№31 WTA) и 23-летнюю Маю Хвалинскую (№121 WTA) соответственно.
Отметим, что сборная Украины заявила на турнир сильнейших исполнительниц: Элину Свитолину (№18 WTA), Марту Костюк (№24 WTA) - в одиночных встречах, Людмилу и Надежду Киченок - в паре. Также в команде Катарина Завацкая (№247 WTA) - в статусе запасной.
Сезон-2025 станет первым, где борьба за выход в финальный раунд будет происходить в формате группового этапа. В финал попадут шесть победителей квалификационных групп, которые присоединятся к хозяевам соревнований - Китаю, а также действующим чемпионкам - сборной Италии.
Украина попала в группу Е вместе с командами Польши и Швейцарии. Турнир пройдет 10-12 апреля в польском Радоме на закрытых грунтовых кортах.
Матчи сборной Украины:
В случае победы в группе Украина впервые в истории выйдет в финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг.
Ранее рассказали, как Людмила и Надежда Киченок сыграли друг против друга на турнире в США.