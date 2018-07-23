Вільна економічна зона в Одесі стане початком відродження економіки України, - Рабінович

Рабінович вважає, що вільні зони потрібно створювати також для Львова і Харкова

Створення вільної економічної зони в Одесі стане початком відродження економіки України. Про це заявив народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабінович в ефірі одеських телеканалів, розповідаючи про результати робочої поїздки по регіону, повідомляється на Youtube-каналі політика.

Так, Рабінович заявив, що влада приділяє мало уваги розвитку одеського регіону, який може стати ключовим у відродженні економіки країни.

"Один з пунктів програми партії "За життя" - зробити Одесу європейським вікном України. Ми пропонуємо зробити особливий акцент на розвитку бізнесу в Одесі, на пільгах і преференціях, на створення у місті вільної економічної зони "Порто-франко", - заявив він, зазначивши, що ще рік тому подав законопроект "Одеса - європейське вікно України", в якому прописані конкретні кроки створення у місті вільної економічної зони. При цьому, нардеп зазначив, що до порядку денного парламенту законопроект так і не включили.

"Після подій у Криму у нас немає більше портів, крім Одеси, де міг би розвиватися і військовий і цивільний флот. Тому до міста має бути особливе ставлення, і тут повинні бути особливі програми розвитку. Я подав законопроект про вільну економічну зону в Одесі. Вважаю, що вільні зони потрібно створювати і для Львова, і для Харкова, і для прикордонних міст, адже це чудовий механізм для поштовху економіки", - додав він.

Крім того, Рабінович зазначив, що представить покрокову програму своєї політсили 25 липня, положення якої він вже обговорив з жителями Одеської області в ході робочої поїздки.

"25 липня я представлю ті кроки, які, як я вважаю, треба зробити негайно, щоб вивести країну з кризи. На відміну від всіх інших, ми будемо розмовляти дуже простою мовою, щоб всім було зрозуміло. Люди повинні розуміти, що бюджет держави - це той же бюджет сім'ї, тільки збільшений. Я поясню, як наповнити бюджет, як вийти з катастрофи, що сьогодні відбувається", - заявив він.

Крім того, Рабінович додав, що запропонує викорінити корупцію за десять кроків, "не витративши ні копійки бюджетних грошей".

"Ми напрацювали разом з дуже серйозними світовими економістами ті програми і те розуміння, як виходити з кризи. Я не бачу проблеми для нашої країни, щоб їх втілити - треба тільки протриматися до виборів", - заявив він.