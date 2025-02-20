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Свобода или безопасность: что выбирают украинцы в 2025 году

Фото: Украинцы выбирают свободу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На третий год войны все больше граждан отдают приоритет свободе над безопасностью. И все меньше опрошенных готовы уступить государству часть своих прав и гражданских свобод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

По данным опроса, ради личной свободы и гарантий соблюдения всех гражданских прав готовы подвергаться опасности 46% респондентов.

Зато 34% выбрали вариант "конечно, важны и свобода, и безопасность, однако в обмен на безопасность я готов уступить государству часть своих прав и гражданских свобод".

По сравнению с августом 2022 года доля респондентов, которые готовы ради личной свободы и гарантий гражданских прав подвергаться опасности, выросла с 35% до 46%, а доля тех, кто считает безопасность важнее, снизилась с 39% до 34%.

Респонденты продолжают ставить свободу выше благосостояния. По состоянию на декабрь 2024 года - январь 2025 года, 60% опрошенных отметили, что готовы испытывать материальные трудности ради личных свобод и гарантий соблюдения гражданских прав.

При этом 24% готовы уступить государству свои права и гражданскую свободу в обмен на собственное благосостояние. Не смогли выбрать ни один из предложенных вариантов 16%.

Опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии в период с 6 декабря 2024 года по 9 января 2025 года. Всего было опрошено 2580 респондентов, проживающих на контролируемых правительством Украины территориях, кроме Донецкой, Сумской и Херсонской областей, где опрос не проводился из-за ограничений по безопасности.

 

 

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в Украине растет критичность в оценках общей ситуации в стране. В декабре 2024 года около половины (49%) респондентов считали, что ситуация развивается в неправильном направлении. Треть респондентов (35%) отмечали, что направление развития является правильным.

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