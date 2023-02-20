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Свой личный нокаут Путин сейчас переживает на фронте, - Кличко

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с удовольствием отправил бы Владимира Путина в нокаут, но война закончится только тогда, когда Украина получит достаточное оружие, чтобы очистить свою территорию от оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкому Bild.

"Конечно, я бы с большой радостью отправил Путина в нокаут, но это лишь фантазии. Свой личный нокаут Путин сейчас переживает на фронте, где наши воины героически сражаются и все время наносят удары якобы одной из лучших армий мира", - сказал Кличко.

Он заявил, что для скорейшего завершения войны Украине нужно больше оружия.

"Мы победим в этой войне! Но нам срочно нужно больше оружия, боеприпасов и истребителей. Я не понимаю, почему всегда появляются новые красные линии. Ясно одно: мы должны отвоевывать нашу страну, а для этого нам нужно все необходимое. Как долго? Продолжится война - зависит от нас и от того, как быстро мы получим оружие, чтобы вернуть себе наши территории", - заявил Кличко.

Отвечая на вопрос по поводу нежелания некоторых сил в Германии увеличивать поставки оружия Украине, Кличко напомнил, что страна-агрессор не остановится на Украине.

"Немцы должны спросить себя: что если Украина перестанет получать оружие? Тогда россия завоюет всю Украину, пытая, издеваясь и убивая еще больше людей. А как вы считаете, что сделал бы путин, если бы он оккупировал Украину? Следующая атака будет на Балтику или на Польшу. Путин и российская армия должны быть остановлены сейчас", - подчеркнул Кличко.

По его словам, о переговорах с россией можно будет думать только после вывода ее войск.

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Виталий Кличко