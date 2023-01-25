Мировую экономику ждут трудные времена: прогноз на 2023 год

Международное деловое сообщество ожидает сложного 2023 года, отмеченного геополитической напряженностью, высокой инфляцией и энергетическим кризисом, говорится в глобальном экономическом обзоре Европалаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В отчете, основанном на ответах торговых и коммерческих организаций, на долю которых приходится около 70% мирового экономического производства, затянувшаяся геополитическая напряженность и нестабильность обозначены как главные проблемы мировой экономики в этом году.

"В краткосрочной перспективе мы находимся в сложной экономической ситуации", - заявил агентству Reuters президент Европалаты Люк Фриден.

Участники из Соединенных Штатов и Великобритании считают, что рост инфляции, вызванный резким ростом цен на продукты питания и энергоносители, является одной из главных проблем.

"Инфляция все еще слишком высока", - сказал Фриден, добавив, что в течение года должны быть улучшения в основных точках - ценах на энергоносители и проблемах с цепочками поставок.

"Проблемы цепочки поставок не будут решены в одночасье", - сказал Фриден, учитывая влияние пандемии COVID-19 и войны России против Украины, добавив, что он ожидает некоторых улучшений во второй половине 2023 года.

Энергетическая безопасность вызывает особую озабоченность в Европейском Союзе. По его словам, хотя Европа многого добилась во время кризиса, закупая энергию скоординированно и инвестируя больше в возобновляемые источники энергии, европейцы могут сделать больше вместе.

"Европа продолжает находиться в сложной ситуации, сильного роста нет", - сказал он.

Глобальный экономический обзор Европалаты за 2023 год был проведен в ноябре и декабре 2022 года.

Европалата - это Ассоциация европейских торгово-промышленных палат. Ассоциация является одной из крупнейших организаций, которая представляет более 20 млн предприятий в Европе через 45 членов (43 национальные ассоциации торгово-промышленных палат и 2 транснациональные организации) и европейскую сеть из 1700 региональных и местных палат. На предприятиях-членах занято более 120 миллионов человек.

Напомним, глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила об опасности новой холодной войны в экономике и распада на соперничающие блоки.