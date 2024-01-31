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Мировой рекорд. Украинский снайпер ликвидировал врага с почти 4 километров

Фото: снайпер установил мировой рекорд (t.me landforcesofukraine)
Автор: Карина Левицкая

Украинский снайпер Вячеслав Ковальский в ноябре прошлого года установил мировой снайперский рекорд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

"В ноябре 2023 года с помощью винтовки "Властелин горизонта" калибра 12,7×114 мм HL украинский снайпер Вячеслав Ковальский установил мировой снайперский рекорд", - сообщили в командовании.

По данным военных, украинский снайпер ликвидировал российского офицера на расстоянии 3800 метров.

 

Фото: снайпер установил Вячеслав Ковальский мировой рекорд (t.me/ok_pivnich1)

"Своим учителем особенно гордятся снайперы 32 ОМБр. Каждый день в кропотливой работе по уничтожению врагов они совершенствуют свое искусство точного выстрела, чтобы называться достойными учениками своего наставника", - добавили в ОК "Север".

Напомним, ранее мы писали, что на Бахмутском направлении украинский снайпер убил военного РФ с расстояния более километра.

РБК-Украина также писало, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал видео от снайперов из-под Бахмута.

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