Всемирный банк ищет способы существенно увеличить программы кредитования, - Reuters

Всемирный банк пытается значительно расширить свои кредитные возможности для решения глобальных кризисов. В преддверии встреч с акционерами в апреле будут проведены переговоры относительно предложений об увеличении капитала и новых инструментах кредитования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Разосланная Всемирным банком акционерам "дорожная карта развития" знаменует начало такого переговорного процесса по изменению миссии и финансовых ресурсов Банка, а также по отказу от модели кредитования для конкретной страны и проекта, которая использовалась с момента его создания в конце Второй мировой войны.

Согласно документу, руководство ВБ стремится подготовить конкретные предложения по изменению своей миссии, операционной модели и финансовых возможностей для утверждения совместным комитетом развития Всемирного банка и Международного валютного фонда в октябре.

По словам представителя ВБ, документ направлен на предоставление подробной информации о масштабах, подходе и графике эволюции с регулярными обновлениями для акционеров и решениями позже в этом году.

В "дорожной карте" указывается, что кредитор развития будет изучать такие варианты, как потенциальное новое увеличение капитала, изменения в его структуре капитала, чтобы открыть больше кредитов, и новые инструменты финансирования, такие как гарантии для кредитов частного сектора и другие способы мобилизации большего количества частного капитала.

В то же время Группа Всемирного банка (ГВБ) не готова подчиниться требованиям некоторых некоммерческих организаций и отказаться от своего давнего кредитного рейтинга высшего уровня (AAA) для увеличения кредитования.

В документе "дорожная карта" содержится предупреждение о том, что наращивание кредитов на изменение климата, здравоохранение, продовольственную безопасность и другие нужды может потребовать увеличения капитала для повышения потенциала кредитного подразделения Всемирного банка со средним уровнем дохода, Международного банка реконструкции и развития (МБРР).

Как говорится в сообщении, увеличение капитала МБРР на 13 миллиардов долларов в 2018 году "предназначено для подготовки к одному среднему кризису в десятилетие, а не к множеству перекрывающихся кризисов", включая пандемию COVID-19, войну РФ против Украины и последствия ускоряющегося изменения климата. Так, менеджмент Банка прогнозирует, что кризисные резервы МБРР, вероятно, будут исчерпаны к середине 2023 года.

Другой вариант, согласно "дорожной карте", заключается в том, чтобы страны-акционеры ВБ увеличивали периодические взносы в фонд кредитора для беднейших стран мира, Международную ассоциацию развития (МАР), которые в последние годы сократились, несмотря на растущие потребности.

"Карта" также предлагает возможность создания нового трастового фонда льготного кредитования для стран со средним уровнем дохода, который будет ориентирован на глобальные общественные блага и будет аналогичен по структуре МАР, с регулярным пополнением финансирования, которое будет отделено от структуры капитала банка.

Банк заявил, что эволюция его миссии по увеличению климатического кредитования при сохранении хороших результатов в области развития потребует дополнительных кадровых и бюджетных ресурсов, которые за последние 15 лет сократились на 3% в реальном выражении.