Всемирный банк расширяет финансирование климатических проектов

Всемирный банк запланировал расширить финансирование климатических проектов. Сейчас учреждение работает с руководителями 15 международных банков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

При работе с банками учреждение сосредоточилось на подходах, необходимых для оказания помощи развивающимся странам в адаптации к изменению климата и переходе на экологически чистую энергетику.

Всемирный банк позволил некоторым странам потенциально приостановить выплату долгов и организовал фонд для компенсации ущерба от изменения климата.

Цель банка состоит в том, чтобы создать гораздо более упрощенный набор гарантийных продуктов, которые можно было бы использовать на разных рынках.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк предоставит Украине дополнительный пакет помощи. Речь идет о 610 миллионах долларов.

Напомним, в начале декабря президент Всемирного банка Дэвид Малпас отметил, что счет за восстановление Украины растет, однако нет никакой "усталости доноров".

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