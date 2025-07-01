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Всемирный банк порекомендовал Украине не повышать тарифы на контейнерные ж/д перевозки

Вторник 01 июля 2025 12:20
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Всемирный банк порекомендовал Украине не повышать тарифы на контейнерные ж/д перевозки Фото: Всемирный банк порекомендовал Украине не повышать тарифы на контейнерные ж/д перевозки (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Аналитики Всемирного банка предлагают Украине уделить особое внимание развитию контейнеризации железнодорожных перевозок, поскольку в будущем предполагается увеличение объемов перевозок товаров с добавленной стоимостью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет банка "Транспортно-логистическая система Украины: текущие и перспективные возможности и вызовы".

В частности, в отчете отмечается: Укрзализныця должна улучшить и реформировать свои бизнес-операции, чтобы адаптироваться к будущим экономическим изменениям и открытию рынка железнодорожных грузовых перевозок.

"В среднесрочной перспективе спрос на сырье и товары, традиционно перевозимые по железной дороге, может снизиться, тогда как товары высокой стоимости увеличатся в объеме. Чтобы противостоять рискам потери доходов от этих изменений "Укрзализныця" должна сосредоточиться на улучшении контейнерной логистики, развитии интермодальных терминалов и улучшении операционной эффективности", - говорится в документе.

Аналитики напоминают также об ожидаемом принятии закона о железнодорожном транспорте, который должен способствовать либерализации рынка железнодорожных перевозок и позволил бы разделить управление перевозками и инфраструктурой железных дорог. Такая модернизация и реформа УЗ необходимы, чтобы выдерживать в дальнейшем конкуренцию с автомобильным транспортом.

На фоне данных рекомендаций стоит напомнить, что ранее УЗ выступила с инициативой повысить тарифы на перевозку грузов в контейнерах весом брутто более 26 тонн. Участники рынка контейнерных перевозок, в свою очередь, выразили обеспокоенность таким подходом.

"Повышение тарифов может снизить объемы контейнерных перевозок по железной дороге и переориентировать грузопотоки на автомобильный транспорт. Это создаст нагрузку на автомобильные дороги и увеличит расходы на их содержание, а также приведет к потере доходов железной дороги и ряда задействованных в контейнерных перевозках предприятий", - отметили, в частности, в Европейской бизнес ассоциации.

"Переход на контейнерные перевозки является составляющей транспортной стратегии ЕС, согласно которой не менее 30% грузов должно перевозиться железнодорожным или водным транспортом, в частности в контейнерах. В отличие от стран ЕС, в Украине сегмент железнодорожных контейнерных перевозок еще формируется и требует инвестиций и государственной поддержки", - добавили в ЕВА.

В контексте данной дискуссии генеральный директор Levada Cargo Владимир Деменко отметил, что повышение тарифов на железнодорожные перевозки контейнеров могут приостановить развитие интермодальных цепей и терминалов.

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Всемирный банк Укрзализныця
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