Всемирный банк предупредил о проблемах для развивающихся экономик в следующие 25 лет

Долгосрочные перспективы роста для развивающихся экономик являются самыми слабыми с начала этого столетия, и слишком мало стран поднимутся из статуса стран с низким уровнем дохода в статус стран со средним уровнем дохода в течение следующих 25 лет.

"Развивающиеся экономики, которые в начале века двигались по пути сокращения разрыва в доходах с самыми богатыми экономиками, сейчас в большинстве своем отстают еще больше", заявил главный экономист Всемирного банка Индермит Гилл.

Прогнозируется, что мировая экономика вырастет на 2,7% в 2025-2026 годах. Прогноз не изменился, по сравнению с предыдущим прогнозом в июне. Это ниже среднего показателя в 3,1% до пандемии Covid-19 и слишком мало, чтобы помочь бедным странам догнать более богатые.

Большинство развивающихся стран сталкиваются с проблемами, включая слабые инвестиции и рост производительности, старение населения и экологические кризисы, заявил банк. Мировая экономика сталкивается с дополнительными проблемами из-за изменений в торговой политике и геополитической напряженности.

Война России против Украины с 2022 года и борьба Израиля с ХАМАС и Хезболлой с прошлого года отразились на мировой экономике, вызвав сбои в поставках товаров и цепочках поставок, в то время как растущая конкуренция между США и Китаем создала напряженность в мировой торговле. Тем временем избранный президент США Дональд Трамп пообещал ввести ряд пошлин, угрожая перевернуть торговые модели и потенциально спровоцировать инфляцию.

Банк отметил в отчете, что развивающиеся экономики и страны с формирующимся рынком - включая Китай, Индию и Бразилию - внесли около 60% мирового роста с 2000 года, что вдвое больше их доли в 1990-х годах. Но теперь они сталкиваются с внешними угрозами со стороны протекционистских мер и геополитической фрагментации, а также с препятствиями в реализации структурных реформ.

Между тем, темпы достижения стран с низким уровнем дохода (с валовым национальным доходом на душу населения около 3 долларов в день) замедлились. В то время как 39 стран выросли с 2000 года, 26 все еще находятся в состоянии стагнации из-за слабого роста, насилия и конфликтов, а также усиливающихся последствий изменения климата.

"Развивающиеся экономики не должны питать иллюзий относительно предстоящей борьбы: следующие 25 лет будут более тяжелым испытанием, чем предыдущие 25", - написал Гилл.