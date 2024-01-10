Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2024 год из-за войны

"Перспективы Украины остаются весьма неопределенными. Прогнозируется, что рост составит 3,2% в 2024 году и 6,5% в 2025 году", - говорится в докладе.

Всемирный банк ожидает, что "активные военные действия будут продолжаться в течение 2024 года".

При этом базовые эффекты и разовые факторы, включая урожай сельскохозяйственных культур, будут нивелированы.

"Частичное разрешение неопределенности в 2025 году будет способствовать возобновлению экспорта и постепенному увеличению инвестиций в реконструкцию", - говорится в докладе.

По данным Всемирного банка, в Украине темпы роста ВВП увеличились примерно на 4,8% в 2023 году после резкого спада в предыдущем году. Тем не менее, в 2023 году объем производства оставался примерно на 30% ниже уровня до вторжения.

"Рост был подкреплен улучшением доступа к электроэнергии, более высоким урожаем и дополнительными государственными расходами, хотя и за счет увеличения бюджетного дефицита и дефицита текущего счета", - говорится в докладе.

Хотя прекращение Черноморской зерновой инициативы в июле 2023 года продолжает оказывать понижательное давление на экспорт зерна, "Украина успешно определила альтернативные маршруты экспорта зерна, которые поддержали этот сектор", отмечают в банке.

Прогнозы по экономике

Правительство Украины прогнозирует, что ВВП Украины вырастет на 5,0% в 2023 году. В 2024 году ожидается замедление до 4,6%.

В ноябре МВФ повысил прогноз роста реального ВВП Украины на 2023 год до 4,5% (после предыдущего диапазона 1-3%). Однако ожидается, что в 2024 году рост снизится до 3-4% по мере продолжения войны, а риски ухудшения перспектив остаются исключительно высокими.

НБУ в октябре улучшил прогноз роста реального ВВП Украины на 2023 год с 2,9 до 4,9%. Реальный ВВП вырастет в 2024 году на 3,6% (предыдущий прогноз - 3,5%). По прогнозу НБУ, ускорению экономического роста до 6,0% в 2025 году (предыдущий прогноз - 6,8%) будет способствовать прежде всего ожидаемое снижение рисков безопасности.