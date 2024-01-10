Всемирный банк оценил перспективу глобального роста после пандемии как "жалкую"

По данным Всемирного банка, темп роста экономики в мире является самым слабым за последние десятилетия, поскольку восстановление после пандемии тяготится высокими процентными ставками, вялой торговлей и геополитическим напряжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По оценке банка, рост мировой экономики в период с 2020 по 2024 годы является самым слабым началом десятилетия за последние 30 лет. Отмечается, что мировая активность будет самой низкой с начала 1990-х годов, что является "жалкой вехой". Это сделает одну из четырех развивающихся экономик беднее, чем до пандемии Covid-19.

"Без значительной коррекции курса 2020-е годы станут десятилетием упущенных возможностей. Такой слабый рост в ближайшей перспективе оставит многие беднейшие страны с парализующим уровнем долга и слабым доступом к еде для почти каждого третьего человека", - заявил главный экономист Всемирного банка Индермит Гилл.

В учреждении считают, что рост инвестиций на душу населения в развивающихся экономиках в течение 2023-2024 годов составит в среднем 3,7%, примерно вдвое меньше, чем за предыдущие 20 лет.

Всемирный банк прогнозирует, что глобальный рост в 2024 году замедлится до 2,4%. Согласно оценкам, глобальный рост в 2020-2024 годах составит 2,2%, что является самым низким показателем за пятилетний период после 2,1% в 1990-1994 годах.

Экономика Украины

В течение нескольких месяцев после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Украина была вынуждена сжечь валютные резервы, тогда как центральный банк приступил к покупке государственных облигаций, чтобы закрыть дефицит финансирования. Экономика сократилась почти на треть.

Бюджетное положение Украины с тех пор укрепилось благодаря выделению союзниками десятков миллиардов долларов помощи. В ноябре МВФ повысил прогноз по росту реального ВВП Украины на 2023 год до 4,5% (после предыдущего диапазона 1-3%).

Однако ожидается, что в 2024 г. рост снизится до 3-4% по мере продолжения войны, а риски ухудшения перспектив остаются исключительно высокими.