Мировые цены на золото обновили исторический рекорд

Мировые цены на золото обновили исторический максимум, превысив 2100 долларов за унцию. Драгоценный металл дорожает в начале напряженной недели, на которой ожидается много экономических данных, способных повлиять на снижение ставок центральными банками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В понедельник, 4 декабря, цены достигли рекордного уровня в 2111,39 доллара за унцию. Инвестиции в золото не приносят процентных доходов, поэтому ожидание снижение ставок центробанков делает его более привлекательным.

В центре внимания аналитиков и трейдеров отчет о занятости в США за ноябрь, который должен выйти в пятницу. Если предстоящие данные будут соответствовать ожиданиям, это может означать прекращение повышения ставок ФРС в этом году и переход к их снижению в 2024 году.

"Учитывая предстоящие президентские выборы в США в 2024 году, ФРС, вероятно, будет избегать действий, которые могут быть восприняты как поддержка любого кандидата, что позволяет нам не ожидать серьезных сюрпризов и дальнейшего подхода, основанного на данных", - сказал Бруно Шнеллер, управляющий директор INVICO Asset Management.

Фьючерсы теперь предполагают 60%-ную вероятность снижения ставки ФРС уже в марте и предусматривают сокращение ставок примерно на 135 базисных пунктов на весь 2024 год. Сейчас ставки находятся на уровне 5,25-5,50%.

"Начиная с июня мы ожидаем, что ФРС начнет снижать ставки на 25 б.п. в квартал, пока не достигнет конечной ставки в 3% в 2026 году", - сказал глобальный экономист BofA Клаудио Иригойен.