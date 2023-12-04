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Мировые цены на золото обновили исторический рекорд

США, Понедельник 04 декабря 2023 13:27
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Мировые цены на золото обновили исторический рекорд Фото: цены на золото достигли исторического максимума (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Мировые цены на золото обновили исторический максимум, превысив 2100 долларов за унцию. Драгоценный металл дорожает в начале напряженной недели, на которой ожидается много экономических данных, способных повлиять на снижение ставок центральными банками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В понедельник, 4 декабря, цены достигли рекордного уровня в 2111,39 доллара за унцию. Инвестиции в золото не приносят процентных доходов, поэтому ожидание снижение ставок центробанков делает его более привлекательным.

В центре внимания аналитиков и трейдеров отчет о занятости в США за ноябрь, который должен выйти в пятницу. Если предстоящие данные будут соответствовать ожиданиям, это может означать прекращение повышения ставок ФРС в этом году и переход к их снижению в 2024 году.

"Учитывая предстоящие президентские выборы в США в 2024 году, ФРС, вероятно, будет избегать действий, которые могут быть восприняты как поддержка любого кандидата, что позволяет нам не ожидать серьезных сюрпризов и дальнейшего подхода, основанного на данных", - сказал Бруно Шнеллер, управляющий директор INVICO Asset Management.

Фьючерсы теперь предполагают 60%-ную вероятность снижения ставки ФРС уже в марте и предусматривают сокращение ставок примерно на 135 базисных пунктов на весь 2024 год. Сейчас ставки находятся на уровне 5,25-5,50%.

"Начиная с июня мы ожидаем, что ФРС начнет снижать ставки на 25 б.п. в квартал, пока не достигнет конечной ставки в 3% в 2026 году", - сказал глобальный экономист BofA Клаудио Иригойен.

Напомним, золото дорожало в 2020 году во время неопределенности в связи с эпидемией острой респираторной инфекции (ОРЗ). Цены тогда взлетели на 30% до 2000 долларов за унцию.

В апреле 2020 года один из крупнейших банков в мире, Bank of America, повысил свою целевую цену на золото до 3000 долларов за унцию. Однако этот уровень достигнут не был, и цены пошли вниз.

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