Мировые цены на сливочное масло рухнули после роста в течение 14 месяцев

"Международные котировки на сливочное масло продемонстрировали самое большое падение, завершив 14-месячную серию непрерывного роста из-за сдержанного мирового спроса и накопленных запасов", - говорится в сообщении.

Индекс цен на продовольствие ФАО в декабре 2024 года составил 127,0 пунктов, снизившись на 0,5% по сравнению с ноябрьским уровнем.

Индекс на 6,7% выше уровня год назад, но остался 20,7% ниже пикового значения, достигнутого в марте 2022 года после вторжения России в Украину.

В среднем за 2024 год индекс составил 122,0 пункта, что на 2,1% ниже среднего значения за 2023 год.

Индекс цен на зерновые ФАО составил 111,3 пункта в декабре, изменившись по сравнению с ноябрем. Цены на 9,3% ниже уровня годом ранее. Экспортные цены на пшеницу в целом оставались стабильными в декабре. Нисходящее давление от сдержанного международного спроса и более высокой сезонной доступности от урожаев в Аргентине и Австралии было уравновешено восходящим давлением от плохих условий озимых культур в Российской Федерации. Мировые цены на кукурузу немного выросли.

Индекс цен на растительные масла ФАО в декабре составил 163,3 пункта, снизившись на 0,5% в месячном исчислении, но все еще на 33,5% выше, чем годом ранее.

Индекс цен на мясо ФАО составил 119,0 пунктов в декабре, что на 0,4% выше, чем в ноябре, что означает восстановление после трех месяцев последовательного снижения. Индекс был на 7,1% выше соответствующего значения год назад.

Индекс цен на молочные продукты ФАО составил 138,9 пункта в декабре, снизившись на 0,7% по сравнению с ноябрем, что стало первым снижением после семи последовательных месяцев роста, Он по-прежнему на 17,0% выше соответствующего уровня годом ранее. Мировые цены на сыр и сухое обезжиренное молоко снизились из-за более слабого международного спроса.

Значение индекса цен на сахар ФАО в декабре составило 120,0 пунктов, что на 5,1 ниже, чем в ноябре, что стало вторым месячным снижением подряд и на 10,6% ниже значения в декабре 2023 года.