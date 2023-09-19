Мировые цены на пшеницу падают после того, как судно с зерном вышло из Черноморска

Одно из двух судов покинуло Черноморск с 3000 тоннами пшеницы и направляется к Босфору, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков. Еще одно судно находится в порту с пшеницей для Египта, добавил он. Они прибыли в субботу.

Пять судов покинули Одессу после прекращения зерновой сделки, но все это были суда, застрявшие в Украине с начала войны, а не суда, с зерном.

Как отмечает Bloomberg, пока слишком рано говорить о том, окажут ли усилия Киева по открытию коридора существенную помощь экспорту. Рынок ждет реакции России, которая заявила, что будет рассматривать любые суда, направляющиеся в порты Украины, как потенциально перевозящие оружие. В августе российский военно-морской флот обстрелял судно, чтобы заставить его остановиться для проверки.

Украина является крупным экспортером зерна и исторически отправляла сельскохозяйственную продукцию по всему миру из своих черноморских портов, которые были заблокированы после выхода Москвы из зерновой сделки. Это вынудило Киев использовать сложные и дорогостоящие речные, железнодорожные и автомобильные маршруты для доставки урожая за границу, но в последние недели они также подвергались ударам российских дронов.

Фьючерсы на пшеницу в этом году снизились примерно на 26% после небывалых урожаев в некоторых частях Северного полушария, включая Россию.

Гуманитарный коридор

В прошлом месяце Украина объявила о создании "гуманитарного коридора" в Черном море для освобождения кораблей, застрявших в ее портах с тех пор, как Россия вторглась в феврале 2022 года, и для обхода фактической блокады после того, как Россия вышла из соглашения о безопасном экспорте зерна.

Судно Resilient Africa с 3 тысячами тонн пшеницы 19 сентября вышло из порта Черноморск и двигается в направлении Босфора. Отправка судна является проверкой способности Украины вновь открыть морские пути в то время, когда Россия пытается возобновить фактическую блокаду.