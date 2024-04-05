Мировые цены на продовольствие выросли после трехлетнего минимума

Мировые цены на продовольствие в марте 2024 года выросли с трехлетнего минимума, чему способствовал рост цен на растительные масла, мясо и молочные продукты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию продовольственного агентства ООН ( ФАО ).

Индекс цен на продовольствие ФАО, который отслеживает ежемесячные изменения международных цен на ряд товаров, в марте вырос на 1,1% до 118,3 пунктов.

Индекс, хотя и зарегистрировал первый рост в марте после семимесячной тенденции к снижению, все еще 7,7% ниже по сравнению с соответствующим значением год назад.

Индекс цен на зерновые ФАО упал на 2,6% и на 20,0% ниже значения в марте 2023 года. Мировые экспортные цены на пшеницу в марте снижались третий месяц подряд, главным образом из-за продолжающейся сильной экспортной конкуренции между Европейским Союзом, Российской Федерацией и США. Напротив, экспортные цены на кукурузу незначительно выросли по сравнению с предыдущим месяцем. Растущий покупательский интерес, особенно со стороны Китая, на фоне логистических трудностей в Украине и других странах, оказал некоторую поддержку ценам на кукурузу.

Индекс цен на растительное масло ФАО в марте вырос 8,0% до годового максимума. Заметное восстановление отразилось на росте цен на пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масла. Кроме того, рост цен на сырую нефть также способствовал увеличению котировок растительного масла.

Индекс цен на молочные продукты ФАО в марте вырос на 2,9%, что стало шестым подряд месячным ростом, но остался на 8,2% ниже своего значения в соответствующем месяце прошлого года. В марте мировые цены на сыр выросли больше всего, отражая Международные цены на сливочное масло в марте продолжили расти, главным образом, благодаря устойчивому сезонному спросу и несколько напряженным запасам в Европе. Напротив, после пяти месяцев последовательного роста международные цены на сухое цельное молоко упали, поскольку мировой спрос на импорт снизился.

Индекс цен на мясо ФАО в марте вырос на 1,7%, что означает второй подряд месячный рост.

Индекс цен на сахар ФАО в марте упал на 5,4% после двух месячных повышений, но все же выше значения год назад на 4,8%.

Цены в Украине

Напомним, инфляция в Украине в феврале упала до 4,3%. По данным НБУ, инфляция замедлилась в марте до 3,5%.

Такая динамика была обусловлена увеличением предложения отдельных продуктов питания и вторичными эффектами от значительных прошлогодних урожаев.

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, инфляция будет оставаться в пределах целевого диапазона 5% ±1 в. п. в ближайшие месяцы и "только умеренно ускорится во втором полугодии".