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Мировые цены на продовольствие за год упали более чем на 10%: что подешевело в октябре

Фото: мировые цены на продовольствие снижаются (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Мировые цены на продовольственные товары в октябре 2023 года снизились на 0,5%. За год цены упали на 10,9%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию продовольственного агентства ООН (ФАО).

Индекс цен на продовольствие ФАО, который отслеживает ежемесячные изменения международных цен на ряд продовольственных товаров, торгуемых на мировом рынке, в октябре составил в 120,6 пункта.

Индекс цен на зерновые ФАО снизился на 1,0% по сравнению с предыдущим месяцем. Цены на пшеницу упали на 1,9% под воздействием сильных поставок из Соединенных Штатов Америки и сильной конкуренции среди экспортеров.

Индекс цен на растительное масло ФАО снизился на 0,7% по сравнению с сентябрем, поскольку снижение мировых цен на пальмовое масло из-за сезонного увеличения производства и снижения мирового импортного спроса более чем компенсировало рост цен на соевое, подсолнечное и рапсовое масла. Цены на соевое масло выросли из-за устойчивого спроса со стороны биодизельного сектора.

Индекс цен на сахар ФАО снизился на 2,2%, но остался на 46,6% выше уровня предыдущего года. Октябрьское снижение было в основном обусловлено высокими темпами производства в Бразилии, хотя опасения по поводу более жестких перспектив мирового предложения в предстоящем году ограничили падение.

Индекс цен на мясо ФАО снизился на 0,6%, поскольку вялый спрос на импорт, особенно из Восточной Азии, привел к падению международных цен на свинину, что более чем компенсировало незначительный рост цен на мясо птицы, говядину и баранину.

В противоположность этому, индекс цен на молочные продукты ФАО в октябре вырос на 2,2%, завершив девятимесячное снижение. Мировые цены на сухое молоко выросли больше всего на фоне растущего спроса на импорт как краткосрочных, так и долгосрочных поставок, а также некоторой неопределенности в отношении влияния погодных условий Эль-Ниньо на предстоящее производство молока в Океании.

Цены в Украине

Напомним, высокий урожай в Украине привел тому, что цены снижались два месяца подряд - в июле и в августе.

Национальный банк в октябре улучшил прогноз инфляции на конец 2023 года с 10,6% до 5,8%. Основной фактор этого пересмотра - влияние высоких урожаев на динамику продовольственных цен. В то же время, НБУ повысил прогноз инфляции на 2024 год с 8,5% до 9,8%.

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ФАОЦены на продукты