Мировые цены на продовольствие падают 11-й месяц подряд

Индекс цен на зерновые ФАО практически не изменился по сравнению с январем. Мировые цены на пшеницу незначительно выросли в течение месяца, поскольку опасения по поводу засушливых условий в Соединенных Штатах Америки и высокого спроса на поставки из Австралии в значительной степени компенсировались сильной конкуренцией среди экспортеров.

Индекс цен на растительные масла ФАО снизился на 3,2% по сравнению с январем, при этом мировые цены на пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масла снизились.

Индекс цен на молочные продукты ФАО снизился на 2,7% в течение месяца, при этом наиболее резкое снижение было зафиксировано в международных котировках на сливочное масло и сухое обезжиренное молоко.

Индекс цен на мясо ФАО также практически не изменился по сравнению с январем. Мировые цены на птицу продолжали снижаться на фоне обильных экспортных поставок, в то время как мировые цены на свинину выросли, в основном из-за опасений по поводу ограниченных экспортных поставок в Европе.

Напротив, индекс цен на сахар ФАО вырос на 6,9% с января до самого высокого уровня за шесть лет, в основном из-за пересмотра в сторону понижения прогноза производства в 2022/23 году в Индии.

Прогноз по зерну

ФАО также опубликовала свой предварительный прогноз мирового производства пшеницы в 2023 году, предсказав глобальный объем производства в размере 784 млн тонн, что будет вторым по величине за всю историю наблюдений, хотя и ниже, чем в предыдущем году. В Северной Америке ожидается высокий урожай, поскольку фермеры увеличивают посевные площади в ответ на высокие цены на зерно.

В странах Южного полушария перспективы производства фуражных зерновых культур в 2023 году в целом благоприятны, и прогнозируется, что общие посевы кукурузы в Бразилии достигнут рекордного уровня.

ФАО также повысила свой прогноз мирового производства зерновых в 2022 году до 2 774 млн тонн, что все еще на 1,3% ниже, чем в 2021 году.

Мировое потребление зерновых в 2022/23 году прогнозируется на уровне 2 780 млн тонн, что на 0,6% меньше, чем в предыдущем сезоне, в основном из-за ожидаемого сокращения использования фуражного зерна.