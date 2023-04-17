Мировые цены на нефть растут на фоне планов ОПЕК+ сократить добычу

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,1% до 86,37 долларов за баррель, в то время как нефть марки West Texas Intermediate выросла на 0,1% до 82,56 долларов за баррель.

Оба контракта зафиксировали свой четвертый недельный прирост на прошлой неделе - самая длинная такая полоса с середины 2022 года - после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало рекордный спрос в 2023 году в 101,9 млн баррелей в сутки, что на 2 млн баррелей в сутки больше, чем в прошлом году.

Тем не менее, МЭА предупредило в своем ежемесячном отчете, что сокращение добычи, объявленное производителями ОПЕК+, рискует усугубить дефицит предложения нефти, ожидаемый во второй половине года, и может нанести ущерб потребителям и восстановлению мировой экономики.

Рост затрат на поставки сырой нефти с Ближнего Востока, которые удовлетворяют более половины спроса в Азии, уже снижает маржу нефтеперерабатывающих заводов, побуждая их обеспечивать поставки из других регионов.

Нефтеперерабатывающие заводы также наращивают производство бензина в преддверии пикового летнего спроса и сокращают производство дизельного топлива на фоне ухудшения рентабельности.

Между тем, экспорт нефти из северного Ирака в турецкий порт Джейхан оставался замороженным почти три недели после того, как суд постановил, что Анкара должна Багдаду компенсацию за несанкционированный экспорт.

Инвесторы будут следить за публикацией данных по ВВП Китая за первый квартал на этой неделе, которые, как ожидается, будут положительными для цен на сырьевые товары, сказала аналитик CMC Markets Тина Тэнг.

Она добавила, что доходы американских компаний также могут дать представление о политике Федеральной резервной системы и траектории доллара.

Доллар укрепляется вместе с повышением процентных ставок, что делает номинированную в долларах нефть более дорогой для держателей других валют.

Трейдеры ожидают, что ФРС повысит свою кредитную ставку в мае еще на четверть процентного пункта и отодвинет до конца этого года ожидания снижения ставки, как это обычно происходит при замедлении темпов экономического роста. По словам аналитика IG Тони Сайкамора, к концу года ожидается снижение менее чем на 60 б.п.