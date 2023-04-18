Мировые цены на нефть растут на фоне данных по экономике Китая

Цены на нефть немного выросли во вторник, 18 апреля, после падения на 2% на предыдущей сессии, так как более сильные экономические данные от крупнейшего в мире импортера сырой нефти Китая поддержали перспективы спроса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Нефть марки Brent поднялась на 0,3% до 84,99 долларов за баррель, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 0,3% до 81,04 долларов за баррель.

Официальные данные показали, что экономика Китая выросла в первом квартале быстрее, чем ожидалось, на 4,5% в годовом исчислении, поскольку политики стремятся поддержать рост после окончания жестких ограничений из-за COVID-19 в декабре.

"Заметное восстановление китайской экономики поддержало недавний отскок цен на нефть", - сказал аналитик CMC Markets Леон Ли.

Кроме того, май является сезонным пиковым периодом поездок в Китае, и ожидается, что спрос на топливо будет очень сильно расти в годовом исчислении, добавил он.

В марте производительность китайских НПЗ выросла до рекордного уровня, что свидетельствует об устойчивом спросе на топливо, поскольку нефтеперерабатывающие заводы увеличили объемы производства, чтобы удовлетворить высокий экспортный спрос и нарастить запасы перед плановым обслуживанием.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что на Китай придется большая часть роста спроса на сырую нефть в 2023 году.

Тем не менее, МЭА предупредило, что сокращение добычи, объявленное производителями ОПЕК+, рискует усугубить дефицит предложения, ожидаемый во второй половине года, и может нанести ущерб потребителям и восстановлению мировой экономики.

Цены на нефть также остаются под давлением из-за укрепления доллара и роста доходности казначейских облигаций, отмечают аналитики банка National Australia.

Доллар США укрепляется вместе с повышением процентных ставок, и трейдеры делают ставку на то, что Федеральная резервная система США повысит свою кредитную ставку в мае, что может ослабить надежды на восстановление экономики.

Более сильный доллар делает товары, оцениваемые в долларах США, более дорогими для покупателей, владеющих другими валютами.

Ожидается, что добыча сырой нефти и природного газа в США в семи крупнейших сланцевых бассейнах вырастет в мае до рекордно высокого уровня, показали данные Управления энергетической информации, сигнализируя о некотором увеличении предложения на этом фронте.

"Нефтяному рынку скоро придется столкнуться с опасениями рецессии, но сейчас торговля должна быть нестабильной", - сказал старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Напомним, Международный валютный фонд снизил прогноз глобального роста на 2023 и 2024 годы на 0,1 п.п. из-за ужесточения денежно-кредитной политики. МВФ прогнозирует рост мирового реального ВВП на уровне 2,8% в 2023 году и 3,0% в 2024 году, что означает резкое замедление роста с 3,4% в 2022 году.