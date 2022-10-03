Мировые цены на нефть растут в начале недели: что стало причиной

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 3%, до 87,65 долларов за баррель после падения на 0,6% в пятницу. Американская нефть марки West Texas Intermediate также выросла на 3% до 81,88 долларов за баррель после потери на предыдущей сессии 2,1%.

Цены на нефть падали четыре месяца подряд с июня, так как ограничения COVID-19 в Китае, крупнейшем потребителе энергии, нанесли ущерб спросу, а рост процентных ставок и рост доллара США оказали давление на мировые финансовые рынки.

Чтобы поддержать цены, Организация стран-экспортеров нефти и их союзники, группа, известная как ОПЕК+, рассматривают возможность сокращения добычи более чем на 1 млн баррелей в сутки перед встречей в среду.

В случае согласования это будет второе ежемесячное сокращение добычи группы подряд после сокращения добычи на 100 тысяч баррелей в сутки в прошлом месяце.

Однако два источника из группы производителей сообщили, что в июле ОПЕК+ не достигла своих целей по добыче почти 3 млн баррелей в сутки, поскольку санкции в отношении некоторых членов и низкий уровень инвестиций со стороны других препятствовали ее способности увеличить добычу.

"Все, что составляет менее 500 тысяч баррелей в день, будет проигнорировано рынком. Поэтому мы видим значительный шанс сокращения до 1 миллиона баррелей в день", - отмечают аналитики ANZ.

В то время как быстрые цены на нефть Brent могут еще больше укрепиться в ближайшей краткосрочной перспективе, опасения по поводу глобальной рецессии, вероятно, ограничат потенциал роста, отмечает консалтинговая компания FGE.

"Если ОПЕК+ действительно решит сократить добычу в ближайшем будущем, связанное с этим увеличение свободных мощностей ОПЕК+, вероятно, окажет еще большее понижательное давление на долгосрочные цены", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.

Также в пятницу Китай выдал самую большую квоту на экспорт нефтепродуктов в этом году и увеличил квоты на импорт сырой нефти для независимых нефтепереработчиков.

Государственные и частные нефтеперерабатывающие заводы могут экспортировать до 15 млн тонн бензина, дизельного топлива, топлива для реактивных двигателей и мазута с низким содержанием серы, добавляя столь необходимые поставки на мировые рынки, чтобы заменить российский экспорт, на который Европейский союз ввел эмбарго в феврале.