Мировые цены на нефть растут второй день подряд после решения ОПЕК+ сократить добычу

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,5%, до 85,34 доллара за баррель у. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 0,5% до 80,83 доллара за баррель.

Оба контракта показателя подскочили более чем на 6% в понедельник после того, как Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, включая Россию (ОПЕК+) шокировали рынки объявлением о планах по снижению целевых объемов добычи еще на 1,16 млн баррелей в сутки.

Согласно последним планам, общий объем сокращений ОПЕК+ составит 3,66 млн баррелей в сутки, включая сокращение на 2 млн баррелей в октябре прошлого года, что соответствует примерно 3,7% мирового спроса.

"Ажиотаж покупателей из-за сокращения добычи ОПЕК+ поутих, и внимание рынка переключилось на перспективы будущего спроса", - сказал Хироюки Кикукава, президент NS Trading, подразделения Nissan Securities.

По его словам, в краткосрочной перспективе ожидается рост спроса в летний автомобильный сезон, но более высокие цены на нефть могут усилить инфляционное давление и продлить повышение процентных ставок во многих странах, что может снизить спрос. Кикукава отметил, что последствия могут также вновь вызвать опасения по поводу мировой финансовой индустрии.

Ограничение добычи ОПЕК+ привело к тому, что большинство аналитиков повысили свои прогнозы цен на нефть марки Brent примерно до 100 долларов за баррель к концу года. Goldman Sachs повысил прогноз цены на нефть марки Brent до 95 долларов за баррель к концу этого года и до 100 долларов на 2024 год.

Эта новость, однако, усилила опасения инвесторов по поводу более высоких затрат для бизнеса и потребителей, вызвав опасения, что инфляционный толчок в мировой экономике из-за роста цен на нефть приведет к еще большему повышению ставок.

Наблюдатели за рынком пытались оценить, как долго Федеральной резервной системе США может понадобиться продолжать повышать процентные ставки, чтобы снизить инфляцию, и может ли экономика США двигаться к рецессии.

Производственная активность в США в марте упала до самого низкого уровня почти за три года и может снизиться еще больше из-за ужесточения условий кредитования и повышения стоимости заимствований.

"Если сырая нефть сможет преодолеть сильную полосу сопротивления на уровне 82/83 доллара, она может вернуться к средним и низким 90 долларам, но продавцы выстроятся в очередь, чтобы продать на этих уровнях", - сказал Тони Сайкамор, аналитик IG в Сиднее.