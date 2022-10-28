Мировые цены на нефть снижаются: что послужило причиной

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,8%, до 96,18 доллара за баррель после роста на 1,3% на предыдущей сессии. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевели на 1,1%, до 88,08 долларов за баррель.

Тем не менее, оба эталонных нефтяных контракта демонстрируют недельный рост: Brent вырастет более чем на 2%, а WTI - более чем на 3%.

Снижение в пятницу произошло после того, как китайские города в четверг удвоили усилия по борьбе с COVID-19, опечатав здания, заблокировав районы и бросив миллионы людей в бедственном положении в борьбе за то, чтобы остановить расширяющиеся вспышки.

Китай сообщил о 1506 новых случаях заражения COVID-19 27 октября, сообщила в пятницу Национальная комиссия здравоохранения, по сравнению с 1264 новыми случаями днем ранее.

Международный валютный фонд ожидает, что рост Китая замедлится до 3,2% в этом году, что на 1,2 пункта ниже апрельского прогноза после роста на 8,1% в 2021 году.

"Рынок нефти выиграл от более слабого доллара и надежды на сильное восстановление экономики Китая, но теперь акцент смещается на риски рецессии, которые снижают прогнозы прогнозов спроса на сырую нефть на оставшуюся часть года", - сказал Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик OANDA.

Тем не менее, аналитики говорят, что сильное восстановление валового внутреннего продукта США в третьем квартале, о котором сообщалось в четверг, подчеркнуло устойчивость крупнейшей в мире экономики и потребителя нефти.

"С точки зрения рынка нефти, несмотря на высокие процентные ставки, это напрямую влияет на ваш прогноз спроса", - сказал Баден Мур, глава отдела исследований сырьевых товаров в Национальном банке Австралии.

Он сказал, что волатильность на рынке, вероятно, будет повышаться, учитывая, что мировые запасы низки, европейские санкции в отношении российской нефти должны вступить в силу в декабре, а спрос со стороны Китая растет.

Растущая премия за нефть марки Brent по сравнению с нефтью WTI подпитывается признаками роста объемов нефтепереработки в Китае, нехваткой нефти в Европе в преддверии российского нефтяного эмбарго и предстоящим сокращением поставок со стороны ОПЕК+.

"Рынок по-прежнему опасается приближающихся сроков закупок российской нефти в Европе до того, как 5 декабря вступят в силу санкции", - отмечают аналитики ANZ Research.