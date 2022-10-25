Мировые цены на нефть растут на фоне ослабления доллара США

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,3% до 93,53 долларов за после падения на 0,3% на предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate с поставкой в декабре выросли на 0,4% до 84,94 долларов за баррель после предыдущего снижения на 0,6%.

Индекс доллара США снизился в начале торгов, что сделало номинированную в долларах нефть менее дорогой для держателей других валют и способствовало росту цен.

Однако признаки неопределенной экономической активности в США и Китае, двух крупнейших в мире потребителях нефти, ограничили рост.

Как отметила Вандана Хари, основатель поставщика услуг по анализу рынка нефти Vanda Insights, фундаментальные показатели спроса и предложения остаются в основном стабильными, в результате чего экономические настроения остаются в центре внимания рынка нефти.

"Большая часть негативных прогнозов по спросу уже устоялась, поэтому любое дальнейшее понижательное давление может быть медленным", - сказала она.

В октябре деловая активность в США сократилась четвертый месяц подряд, поскольку производители и сервисные компании заявили в ежемесячном опросе менеджеров по закупкам S&P Global, что клиентский спрос падает.

Это ослабление может указывать на то, что повышение процентной ставки Федеральной резервной системой США для борьбы с инфляцией работает, и может убедить ее замедлить политику повышения ставок, что является положительным сигналом для спроса на топливо.

Также правительственные данные показали, что импорт сырой нефти в Китай в сентябре был на 2% ниже, чем годом ранее, продолжая тенденцию снижения импорта, в то же время сообщая о замедлении розничных продаж.