Мировые рынки радуются замедлению инфляции, а резервные требования НБУ помогли активности по ОВГЗ

"Санта ралли" на мировые рынки все-таки пришло, правда, уже после нового года. И далеко не только потому, что инвесторы отдохнули за рождественские каникулы и стали смотреть на мир с большим оптимизмом.

За две первые недели января стало очевидно, что инфляция в развитых экономиках таки сбавляет свои обороты. Сначала пришли новости о том, что в декабре замедлился рост потребительских цен в Германии и Испании.

На минувшей же неделе вышли долгожданные декабрьские данные индекса потребительских цен в США. Радостное предвкушение рынков, что фактические цифры превзойдут консенсус-прогнозы, оправдались частично: по сравнению с ноябрем, индекс потребительских цен снизился на 0,1%, а его годовой рост в 6,5% полностью совпал с ожиданиями. Впрочем, он стал самым низким с октября 2021 г., а также вновь подтвердил тренд замедления инфляции.

Оптимизма инвесторам добавили новости о снижении потребительских ожиданий американской инфляции на год вперед и более медленном росте американских заработных плат.

После этого у трейдеров почти не осталось сомнений в том, что на следующем заседании в феврале ФРС повысит ставки всего на 25 базисных пунктов: согласно фьючерсным котировкам федеральных средств такая вероятность увеличилась до 96% после публикации инфляционного отчета с 77% накануне.

Более того, рыночные котировки предусматривают, что по результатам следующих двух заседаний ставки ФРС возрастут менее чем на 50 б.п. Это открывает небольшой шанс того, что повышение ставок по результатам мартовского заседания вообще не произойдет.

По итогам недели ведущие фондовые индексы мира выросли больше всего за последние два месяца. В том числе американские S&P 500 и Nasdaq Composite поднялись на 2.7% и 4.8% соответственно. Также несколько снизились доходности американских казначейских облигаций: десятилетних на 5 б.п. до 3.5%, а двухлетних – на 2 б.п. до 4.23%.

Кажется, рынки уже решили, что остановка цикла повышений ставок – это несколько месяцев. Более того, все больше рыночных участников верят, что уже в этом году начнется понижение ставок. Такой оптимизм превосходит ожидания самой ФРС с точки зрения как максимальных уровней ставок, так и продолжительности их действия.

Следовательно, в очередной раз растет опасность того, что более суровая экономическая реальность и сам американский центральный банк снова прижмут рынки поближе к грешной земле. Во-первых, инфляция снова может ускориться из-за перегретых рынков занятости в США и Европе, а также до сих пор нестабильных рынков энергоносителей. И во-вторых, ФРС снова может повысить градус своей "ястребиной" риторики. Центральный банк будет просто вынужден это сделать: ранний рыночный оптимизм приводит к облегчению общих условий финансирования экономики и мешает эффективно снижать инфляционное давление.

На украинском же рынке год начался с активных первичных размещений ОВГЗ и больших торговых объемов во вторичном сегменте. Благодарить за это следует преимущественно новым резервным требованиям НБУ к коммерческим банкам, которые теперь могут использовать определенные ОВГЗ для формирования части своих обязательных резервов. Действие этого фактора не будет продолжительным, и вскоре для ОВГЗ могут потребоваться другие двигатели спроса.

В то же время торговля украинскими еврооблигациями остается малоактивной еще с середины декабря, и их цены остаются преимущественно в диапазоне 19-23 центов на доллар. В праздничный период наличный курс гривны незначительно ослаб, а интервенции НБУ на межбанковском рынке выросли. В целом же рынок остается стабильным, а гривна колеблется недалеко от 40 гривен/доллар.