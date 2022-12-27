Мировые рынки пока откладывают "Санта ралли", а иностранцы активнее вкладываются в украинские ОВГЗ

На мировых финансовых рынках уже давно существует такое интересное ежегодное явление как "Санта ралли". В неделю в преддверии западного Рождества или неделю после него котировки заметно возрастали в подавляющем большинстве лет. Для этого существует немало объяснений, включая налоговые маневры, уход в отпуска более пессимистических институциональных инвесторов, вложение в ценные бумаги годовых бонусов и даже просто хорошее праздничное настроение.

На прошлой неделе с настроением у рынков явно не сложилось – он уже и до этого был изрядно испорчен новыми жесткими заявлениями центральных банков. К тому же инвесторы пока не видят, какие положительные факторы могли бы существенно улучшить рыночную ситуацию.

В этой нежизнерадостной атмосфере реакция рынков на любые негативные раздражители была довольно нервной. Стабильно мягкая позиция Банка Японии уже долгое время оставалась вне общего монетарного тренда в развитых странах, да и вообще далеко не всегда оказывалась в центре внимания. Однако в этот раз решение регулятора расширить коридор разрешенных доходностей государственных облигаций было воспринято многими рыночными игроками как знаковый шаг в сторону возможного повышения процентных ставок и более жесткой политики ведущих центральных банков в целом.

Новые экономические данные должны вселять оптимизм: в США была значительно улучшена окончательная оценка роста ВВП за прошлый квартал, заявления на пособие по безработице выросли меньше ожиданий, а индекс потребительских настроений вырос в декабре больше всего за последние восемь месяцев.

Однако для рынков, сосредоточивших все свое внимание на монетарной политике, такие хорошие новости превратились в плохие – ведь устойчивая экономика, и особенно "горячий" рынок занятости и сильное потребление дают сигнал регуляторам о сохранении инфляционного давления и заставляют продолжать "ястребиную" политику.

Так что рынки сползли вниз уже третью неделю подряд. Больше всего в который раз досталось индексу Nasdaq Composite, он потерял за неделю почти 2%. Вновь снизилась стоимость и, соответственно, выросли доходности американских казначейских облигаций, в том числе десятилетних на 27 б.п. до 3,75%.

Состоится ли все же "Санта ралли" после Рождества, остается под большим вопросом. Пока что инвесторы только продолжают распродавать активы: по данным EFBR, на прошлой неделе отток средств из глобальных фондов акций ускорился до рекордных с 2000 года объемов.

После долгих сомнений, рынки сейчас все больше осознают, что центральные банки все-таки всерьез готовы обуздать инфляцию даже за счет больших рисков рецессии. Впрочем, этот болезненный процесс осознания еще может продолжиться: ожидания максимальной ставки ФРС на следующий год по рыночным котировкам до сих пор отстают от прогнозов самого центрального банка.

Тем временем иностранные инвесторы становятся все активнее на рынке украинских ОВГЗ. За последние три недели они нарастили свои вложения на 1,3 млрд гривен. Дополнительной мотивацией для нерезидентов сейчас становится приближение срока, когда они могут репатриировать свои инвестиции из Украины. Национальный банк назначил такой срок на 1 апреля следующего года. Курс наличной гривни колеблется несущественно, хотя и постепенно слабеет вторую неделю подряд, на этот раз на 1% до 39,73-40,45 грн/доллар.

В то же время на межбанковском рынке интервенции НБУ и дальше помогают удерживать баланс, так что в ближайшей перспективе у курса есть все шансы остаться стабильным.