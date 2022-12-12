Мировые рынки нервничают из-за сильных экономических данных, а инфляция в Украине замедляется

После бодрого и полного надежд ноября, на прошлой неделе настроения на рынках заметно испортились. И одной из главных причин этого парадоксально стали хорошие экономические новости.

Оказалось, что у экономического локомотива западного мира – США – продолжала расти деловая активность как в секторе услуг, так и в промышленном секторе. Американские потребители также пока не собираются сбавлять обороты – индекс их настроений по версии Мичиганского университета неожиданно для рынков подпрыгнул к 59.1 в декабре с 56.8 в ноябре.

Хорошие новости для экономики становятся плохими новостями для инвесторов, ведь те больше чем когда-либо прикованы в своем внимании к дальнейшим действиям центральных банков, особенно Федеральной резервной системы.

Большая активность бизнеса способствует дальнейшему росту заработных плат, а более активные потребители поддерживают спрос, а значит и дальнейший рост цен. Поэтому центральные банки могут понять, что пока они действуют недостаточно жестко для обуздания инфляции.

Это усиливает страхи инвесторов о более высоких и более длительных процентных ставках. Инвесторы сейчас нервно всматриваются в любые признаки того, замедляется ли инфляция.

При отсутствии каких-либо других значимых сигналов на прошлой неделе, рынки сосредоточились на публикации данных производственной инфляции в США. И они опять же оказались неутешительными: ценовой индекс вырос на 0,3% в ноябре по сравнению с октябрем. В итоге, главные фондовые индексы упали за неделю больше всего с начала ноября, в том числе S&P 500 – на 3,4%, а Nasdaq Composite – на 4%. Стоимость казначейских облигаций США также снизилась, и соответственно выросли их доходности: десятилетних – на 9 б.п. до 3.58%, а двухлетних – на 7 б.п. до 4.27%.

Публикация данных потребительской инфляции в США за ноябрь завтра может стать ключевым для рынков событием в конце этого года. Ведь от этого будет зависеть дальнейшая риторика и действия ФРС. ФРС будет принимать решение по ставке в среду, и рынки ожидают, что шаг повышения на этот раз снизится до 50 базовых пунктов. Более важными результатами заседания станут сопроводительные комментарии руководства ФРС, распределение голосов и настроения в монетарном комитете, а также новые экономические прогнозы центрального банка.

Прошедшая неделя была первой неделей действия ценового потолка G7 в 60 долларов за баррель для российской нефти. И новые, казалось бы, сверхмягкие санкции Запада против РФ неожиданно оказываются действенными. По крайней мере, пока и в другой плоскости: они убрали фактор страха рынков перед ограниченным предложением нефти, тогда как факторы страха перед рецессией остались. В результате за неделю котировки Brent обвалились на 11% до 76 долларов за баррель.

Вместе с понижением на мировых рынках бумаг с фиксированной доходностью, теряли в стоимости и украинские еврооблигации – в целом за неделю на 3-4%. Несмотря на небольшое количество критических новостей об Украине, спреды украинских евробондов продолжали расширяться. Между тем Министерство финансов смогло увеличить заинтересованность инвесторов в гривневые ОВГЗ, избирательно повысив их ставки на первичных аукционах, в том числе по двухлетним бумагам на 25 б.п. до 19,5%.

Наличный курс гривны по отношению к доллару США усилился на прошлой неделе до 39,3-40,1 гривен/доллар, что соответствует уже уровням середины октября. Гораздо жарче на межбанковском валютном рынке, где НБУ вынужден продать более 580 млн долларов – больше всего с середины октября. Скорее всего, "межбанк" и в дальнейшем потребует значительных интервенций центрального банка из-за завершения года и необходимости расчетов по импортным контрактам.

НБУ же на прошлой неделе оставил ключевую ставку неизменной – на уровне 25%, как и ожидалось. Годовая инфляция в Украине несколько замедлилась в ноябре – до 26,5% с 26,6% в октябре. Впрочем, потребительские цены будут практически гарантированно расти в течение зимних месяцев, и устойчивый тренд к замедлению может возникнуть только с марта.