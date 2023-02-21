Мировые рынки почти верят в ставки выше и дольше, украинские евробонды теряют в стоимости

Курс гривны к доллару укрепился с начала года на 2% (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Недельный обзор финансовых рынков от главы департамента корпоративного анализа группы ICU Александра Мартыненко в колонке для РБК-Украина.

Рынки начали прошедшую неделю с довольно приподнятых настроений. Впрочем, по мере поступления все новых макроэкономических данных и обнародования очередных заявлений чиновников ФРС, настроения стремительно спадали. И в конце недели котировки акций откатились почти на те же позиции, с которых эту неделю начали. Хуже досталось долговым рынкам: доходности их главных бенчмарков – казначейских облигаций США, добавили еще 10 базисных пунктов (б.п.) для двухлетних и 8 б.п. для десятилетних бумаг.

Весь солидный набор статистических данных на прошлой неделе показал, что рецессия США в ближайшее время никак не угрожает. Январский рост розничных продаж бьет рекорды за последние два года, снова поднимается вверх индекс производства NY Empire State, а количество недельных заявлений на пособие по безработице снова оказывается меньше ожиданий. Следовательно, ФРС до сих пор имеет достаточно пространства, чтобы продолжить повышение ставок, чего так пугаются рынки.

Тем более что согласно главной публикации недели американская потребительская инфляция тоже превысила консенсус прогноз, а ее уровень остается очень высоким – 6,4% по сравнению с январем 2021. А вот производственная инфляция в январе таки ускорилась, и это значит, что производители или переведут более высокие цены на потребителей или будут страдать их доходы.

Ни то, ни другое не сулит рынкам акций ничего хорошего. К тому же руководители ФРС в течение недели снова настаивали на необходимости дальше повышать ставки и держать их высокими, пока не замедлится должным образом инфляция. Более того, президент ФРС Кливленда и вообще высказалась за еще одно повышение ставок на 50 б.п. в марте вместо ожидаемых консенсусом 25 б.п.

Итак, долговые рынки хорошо услышали все эти сигналы и довольно болезненно на них отреагировали. И уже согласно последним котировкам фючерсов федеральных средств, рыночные прогнозы ставок ФРС увеличились до 5,1% – именно такого уровня, который соответствует актуальным прогнозам самой ФРС.

А вот рынки акций, похоже, до сих пор пытаются игнорировать новые реалии: стоимость S&P500 за февраль пока почти не изменилась, после того как прибавила в январе 6%. И все больше наблюдателей опасаются, что такое самоуспокоение может уже вскоре привести к значительным разочарованиям.

Украинские еврооблигации в дополнение к негативному глобальному тренду находились под давлением от ухудшения суверенного кредитного рейтинга агентством Moody's из-за ожидаемых долговременных последствий войны. В результате за неделю евробонды потеряли в стоимости 7-9% и оказались на уровнях 18-24 центов за доллар.

На рынке же ОВГЗ объемы погашений почти вдвое превысили объемы выпуска, преимущественно из-за осторожной позиции иностранцев, предпочитавших продавать свои бумаги. А вот наличная гривна продолжала понемногу укрепляться, достигнув к концу недели уровней 39,22-39,95 гривен/доллар и таким образом прибавив в стоимости 2% с начала года.