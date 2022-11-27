RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мировые бренды приостановили рекламу в Twitter из-за решений Маска, - FT

Фото: глава Twitter Илон Маск (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Почти все крупные мировые бренды временно отказались от размещения рекламы в Twitter из-за хаотичного подхода миллиардера Илона Маска к управлению купленной им компанией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Компании пожаловались на "избирательный подход Маска в контроле за контентом" и решение об увольнениях рекламщиков.

Как сообщили в отрасли, после массовых увольнений в Twitter у агентств не осталось контактов с компанией Маска и они почти не получают от нее сообщения. Другие пожаловались, что рекламные системы плохо работают

По словам одного из представителей отрасли, Маск попытался позвонить руководителям некоторых брендов, чтобы отчитать их. В результате другие приняли решение сократить свои расходы до минимума, чтобы избежать ухудшения отношений с Маском.

По информации Media Matters, 50 из 100 крупнейших рекламодателей приостановили или объявили о своем намерении приостановить расходы с тех пор, как соцсеть возглавил Маск. Уточняется, что на эти 50 рекламодателей приходилось 317 млн долларов из 5 млрд долларов дохода Twitter в 2021 году.

Напомним, ранее стало известно, что новый владелец Twitter Илон Макс выдвинул сотрудникам соцсети новые жесткие требования. Он приказал работать усерднее или увольняться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Илон МаскTwitter