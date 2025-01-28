Мировое производство автомобилей в 2024 году сократилось: опубликована новая статистика

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу OICA.

Отмечается, что это на 1% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом наибольшая доля из этого количества принадлежит легковым автомобилям, которых было изготовлено 47,5 млн штук. Легких коммерческих автомобилей изготовлено 15,7 млн единиц, а полноразмерных грузовых авто - 2,7 млн авто. Тираж автобусов составил 204 тысячи машин.

Крупнейшим автопроизводителем в мире остается Китай, где только за последние три месяца было изготовлено почти 21,5 млн единиц автотранспорта. Второе место занимает США, с результатом в 8,1 млн автомобилей. Третий результат продемонстрировала Япония с показателем в 6 млн авто.

Также в первую пятерку попали Индия и Мексика с результатом в 4,6 и 3,2 млн машин соответственно.