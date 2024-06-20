Мировое потребление ископаемого топлива и выбросы достигли рекордного уровня, - доклад

Согласно докладу Энергетического института, растущий спрос на ископаемое топливо, несмотря на расширение использования возобновляемых источников энергии, может стать камнем преткновения для перехода к более низкоуглеродной энергетике, поскольку глобальное повышение температуры достигает 1,5 градусов, порога, за которым, по мнению ученых, такие последствия, как повышение температуры, засуха и наводнения, станут более экстремальным.

Прошлый год стал первым полным годом перенаправления российских энергетических потоков с Запада после вторжения Москвы в Украину в 2022 году, а также первым полным годом без серьезных ограничений на передвижение, связанных с пандемией COVID-19.

В докладе говорится, что общее глобальное потребление первичной энергии достигло рекордного уровня в 620 эксаджоулей (ЭДж), а выбросы впервые превысили 40 гигатонн CO2.

"В год, когда мы стали свидетелями того, как вклад возобновляемых источников энергии достиг нового рекордного уровня, постоянно растущий мировой спрос на энергию означает, что доля ископаемого топлива осталась практически неизменной", - сказал Саймон Вирли из консалтинговой компании KPMG.

Европа и Глобальный Юг

В докладе зафиксированы меняющиеся тенденции в использовании ископаемого топлива в разных регионах. В Европе, например, доля ископаемого топлива в энергетике упала ниже 70% впервые со времен промышленной революции.

"В странах с развитой экономикой мы наблюдаем признаки пика спроса на ископаемое топливо, в отличие от экономик стран Глобального Юга, где экономическое развитие и улучшение качества жизни продолжают стимулировать рост ископаемого топлива", - сказал исполнительный директор Энергетического института Ник Уэйт.

Отраслевой орган Энергетический институт совместно с консалтинговыми компаниями KPMG и Kearney публикует годовой отчет с 2023 года. Эти компании пришли на смену BP в прошлом году, которая готовила отчет, ставший эталоном для профессионалов энергетики с 1950-х годов.

В докладе говорится, что на ископаемое топливо пришлось почти весь рост спроса в Индии в 2023 году, в то время как в Китае использование ископаемого топлива выросло на 6% и достигло нового максимума.

Однако в прошлом году на долю Китая также пришлось более половины мирового прироста производства возобновляемой энергии.

"Китай добавляет больше возобновляемых источников энергии, чем остальной мир вместе взятый, - это замечательно", - сказал журналистам Вирли из KPMG.

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Основные моменты из отчета за 2023 год: