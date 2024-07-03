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Свитолина одержала непростую победу на старте Уимблдона-2024

Фото: Элина Свитолина провела более 2,5 часов на корте (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Элина Свитолина победила полячку Магду Линетт в первом раунде Уимблдонского турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Уимблдон-2024, 1-й раунд, женщины

Линетт – Свитолина – 1:2 (5:7, 7:6, 3:6)

 

Перенесенный со вторника матч соперницы начали на равных. Линетт и Свитолина сосредоточились на собственных подачах, так что после середины сета тай-брейк показался неотвратимым. Однако в одиннадцатом гейме украинка взяла подачу оппонентки, а затем сразу же закрыла партию на собственной.

Такая концовка придала Свитолиной положительный импульс. Во втором сете она повела с брейком 2:0. Правда, Линетт довольно быстро выровняла положение. В этот раз дело дошло до тай-брейка, ведь дальше опытные теннисистки сыграли внимательно.

Там инициативой завладела польская теннисистка. Она быстро сделала два мини-брейка и оторвалась на три пункта (5:2). Впрочем, Свитолина ответила двумя обратными. Но это было только начало настоящего триллера. Линетт не реализовала три сетбола, а отечественная спортсменка – одну подачу на матч. В конце концов украинка уступила, когда счет перешел в двузначный (9:11).

В третьем сете соперницы шли нога в ногу к середине партии. В шестом-седьмом геймах они обменялись брейками, но в восьмом Свитолина еще раз взяла подачу полячки. А затем украинская теннисистка закрыла матч на собственной подаче эффектным ударом с лета.

К слову, ранее вспомнили историю успехов украинских теннисисток на Уимблдонском турнире.

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ТеннисЭлина СвитолинаУимблдон