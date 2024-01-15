Свитолина сохранила позиции в топ-20 мирового рейтинга, Костюк и Ястремская пошли вверх

Самая титулованная украинка сохранила статус национальной первой ракетки. На старте Australian Open она остается на 23-й строчке рейтинга.

Свитолина поднялась на две позиции вверх еще в предыдущей версии классификации после выхода в финал Auckland Open. По сравнению с тем табелем о рангах немного потеряли Ангелина Калинина (-2 места) и Леся Цуренко (-1). Зато на четыре ступеньки поднялась Марта Костюк (37-я позиция).

Продемонстрировала прогресс и Даяна Ястремская. Одесситка поднялась вверх на три ступени в пределах топ-100. Во второй сотне прибавили Дарья Снигур и Юлия Стародубцева. На 135-й позиции осталась Екатерина Байндль, а Катарина Завацкая немного потеряла.

В первой десятке произошло только одно изменение. Латвийка Елена Остапенко поднялась на десятое место после победы на турнире в австралийской Аделаиде. Первой ракеткой планеты остается полька Ига Свентек (9880 очков).

Ранее Ястремская оформила сенсационную победу над Вондроушовой. Украинка обыграла победительницу Уимблдонского турнира в двух сетах (6:1, 6:2). Во втором раунде она встретится с бывшей россиянкой Варварой Грачевой.