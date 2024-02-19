RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Свитолина сохранила место в топ-20 мирового рейтинга, Цуренко показала умеренный прогресс

Фото: Элина Свитолина остается лучшей среди украинок (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Элина Свитолина сохранила статус национальной первой ракетки, а четыре ее соотечественницы удержались в первой полусотне классификации Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

29-летняя титулованная спортсменка остается на 20-й строчке планетарного рейтинга. В свой актив она записала 2212 зачетных пунктов.

Высоты Свитолиной пытаются достичь еще несколько украинок. Даяна Ястремская, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Леся Цуренко кучно расположились на рубеже третьей и четвертой десяток рейтинга WTA. Первые трое потеряли позиции в течение недели, а вот опытная Цуренко пошла вверх на три позиции.

А вот во второй сотне классификации Юлия Стародубцева обошла Дарью Снигур. Теперь она занимает 135-е место. Немного потеряли также Катарина Завацкая и Екатерина Байндль.

В первой десятке рейтинга WTA произошли минимальные изменения. Первой ракеткой мира осталась Ига Свентек. Полячка уверенно опережает Арину Соболенко из Беларуси и американку Кори Гауфф. Латвийская теннисистка Елена Остапенко взлетела на 9-е место.

 

К слову, румынка Халеп подала иск на производителя пищевых добавок из-за дисквалификации за допинг.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТеннисЭлина СвитолинаМарта КостюкДаяна Ястремская