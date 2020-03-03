Світоліна вийшла у парний чвертьфінал турніру в Монтерреї

Українська тенісистка Еліна Світоліна і Йоханна Конта з Великобританії вийшли в парний чвертьфінал хардового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Монтерреї, Мексика. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

На старті турніру українсько-британський дует обіграв італійсько-чилійську пару Сара Еррані/Даніела Сегель - 7:6 (5), 6:3.

Поєдинок тривав майже півтори години. Світоліна і Конта реалізували 4 з 8 шансів на брейк, а Еррані і Сегель, яким не вдалося подати на перший сет за рахунку 5:4, скористалися 2 брейкпоінт з 4.

Зазначимо, що в одиночному розряді Еліна Світоліна і Йоханна Конта отримали перший та другий номери посіву відповідно.

Українська і британська тенісистки перервали серію з трьох поразок поспіль.

У чвертьфіналі вони зіграють з переможцями матчу чешок Марії Боузковой і Ренати Ворачовой проти австралійки Моніки Адамчак і американки Марії Санчес.

Нагадаємо, минулого тижня перша ракетка України програла американці Аманді Анісімовій в другому раунді турніру в Досі.