Світоліна вилетіла з турніру Australian Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна програла іспанській спортсменці Гарбинє Мугурусе та вилетіла з турніру Australian Open. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на sportarena.

Як повідомляється, матч, в якому українська спортсменка поступилася іспанці, тривав 1 годину та 8 хвилин. За цей період Світоліна здійснила 12 невимушених помилок та практично без боротьби програла перший сет.

У другій партії Світоліна після двох програних подач була близько до брейку, але іспанка змогла взяти два розіграші та перемогти у матчі.

Напередодні з індивідуальних змагань вилетіли українки Леся Цуренко, Даяна Ястремська, Катерина Бондаренко та Катерина Козлова. Так, турнір Australian Open залишився без представників України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська спортсменка Еліна Світоліна здобула перемогу у другому колі Australian Open. Світоліна зустрічалася з американською спортсменкою Лорен Девіс. Тенісистки провели на корті 1 годину 32 хвилини.

Також РБК-Україна писало, що перша ракетка України Світоліна не заявилася на турнір WTA в Дубаї, в якому двічі перемагала. Українська спортсменка відмовилася від участі в турнірі WTA, який проходитиме з 17 по 22 лютого 2020 року.