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Свитолина потеряла позицию, две украинки поменялись местами: свежий рейтинг WTA

Фото: Элина Свитолина не смогла улучшить положение в списке элитных теннисисток (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Элина Свитолина сохранила статус национальной первой ракетки, но опустилась на одну позицию в рамках топ-20 классификации Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

29-летняя украинка оказалась на 18-й позиции в обновленном рейтинге профессионалок. В свой актив она записала 2465 зачетных баллов.

Марта Костюк осталась на 27-й строчке. В то же время Ангелина Калинина и Даяна Ястремская обменялись позициями в начале четвертого десятка теннисисток. Опытная Леся Цуренко потеряла три места в классификации и начала неделю на 42-й строчке.

Во второй сотне рейтинга WTA расположились еще четыре украинки. Лучшая среди них – Дарья Снигур, которая со времени предыдущего обновления классификации пошла вверх на две позиции (131-е место). Совсем неподалеку и Юлия Стародубцева (138-е). Тем временем существенно отстали от этого дуэта Екатерина Байндль (177-е) и Катарина Завацкая (182-е).

Безусловным лидером рейтинга осталась Ига Свентек. Полька значительно опережает Арину Соболенко из Беларуси и американку Кори Гауфф. Тем временем Онс Жабер из Туниса опустилась с шестой позиции на 9-е место.

 

К слову, накануне сестры Киченок проиграли финал Charleston Open дуэту из США.

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ТеннисЭлина СвитолинаМарта КостюкДаяна Ястремская