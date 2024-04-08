Свитолина потеряла позицию, две украинки поменялись местами: свежий рейтинг WTA

29-летняя украинка оказалась на 18-й позиции в обновленном рейтинге профессионалок. В свой актив она записала 2465 зачетных баллов.

Марта Костюк осталась на 27-й строчке. В то же время Ангелина Калинина и Даяна Ястремская обменялись позициями в начале четвертого десятка теннисисток. Опытная Леся Цуренко потеряла три места в классификации и начала неделю на 42-й строчке.

Во второй сотне рейтинга WTA расположились еще четыре украинки. Лучшая среди них – Дарья Снигур, которая со времени предыдущего обновления классификации пошла вверх на две позиции (131-е место). Совсем неподалеку и Юлия Стародубцева (138-е). Тем временем существенно отстали от этого дуэта Екатерина Байндль (177-е) и Катарина Завацкая (182-е).

Безусловным лидером рейтинга осталась Ига Свентек. Полька значительно опережает Арину Соболенко из Беларуси и американку Кори Гауфф. Тем временем Онс Жабер из Туниса опустилась с шестой позиции на 9-е место.