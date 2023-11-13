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Свитолина и три украинки сохранили места, Байндль вылетела из топ-100 рейтинга WTA

Фото: Элина Свитолина в этом году была сильнейшей украинкой на кортах (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Только четверо украинских теннисисток во главе с Элиной Светолиной остались в первой сотне новой версии классификации профессионалок от Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

29-летняя спортсменка сохранит статус первой ракетки Украины. Экс-третья ракетка мира рейтинга набрала 1809 зачетных баллов в этом году.

Свитолина удержалась на 25-й позиции. Сохранили места еще три украинских теннисистки – Ангелина Калинина (27-е место), Леся Цуренко (31-е) и Марта Костюк (39-е). В свою очередь Катерина Байндль упала сразу на десяток ступенек и оказалась на 109-й позиции.

Выше ее теперь и соотечественница Даяна Ястремская (105-е место). Также во второй сотне остались Дарья Снигур, Катарина Завацкая и Юлия Стародубцева. Незначительного прогресса за неделю достигла только последняя (+1 позиция).

Не произошло изменений в топ-10 рейтинга WTA. Первой ракеткой планеты осталась Ига Свентек. Полька набрала 9295 зачетных баллов и опережает белоруску Арину Соболенко и Кори Гауфф из США.

 

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Марта КостюкТеннисЭлина Свитолина