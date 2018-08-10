Світоліна зіграє з Мертенс на центральному корті Rogers Cup

Українка продовжує захист титулу в Монреалі

П'ята ракетка світу Еліна Світоліна зіграє проти Елізи Мертенс на центральному корті Rogers Cup. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Українка проведе матч проти бельгійської тенісистки в рамках чвертьфіналу турніру серії WTA Premier 5 в канадському Монреалі.

Відкривати нічну сесію 10 серпня будуть Сімона Халеп і Каролін Гарсія (матч розпочнеться не раніше 18:30 за місцевим часом / 1:30 за Києвом), а після них на майданчик вийдуть українка і бельгійка. Орієнтовний час початку поєдинку - 03:00 за київським часом.

#CoupeRogers Friday, 10 August

COURT CENTRAL

Svitolina vs Mertens

2d match of the night session [NB 6.30 pm] pic.twitter.com/KswchLetwY — TennisUkraine (@UkrainianTennis) August 10, 2018

Раніше Світоліна і Мертенс вже зустрічалися двічі в WTA-турі. Один раз вигравала Еліна і один - Еліз. Останній раз перемога залишилася за бельгійкою - в чвертьфіналі Australian Open-2018 вона обіграла українку в двох сетах.

Нагадаємо, що в попередньому раунді Світоліна обіграла британку Йоханна Конту.