Світоліна і Ястремська зіграють на першому в сезоні турнірі WTA Premier

Перша і друга ракетки України Еліна Світоліна і Даяна Ястремська заявлені на перший в новому сезоні турнір WTA серії Premier, який пройде в австралійському Брісбені. Про це повідомляє офіційний Twitter змагань.

Крім українських тенісисток на турнір заявлені ще 22 спортсменки. З першої десятки рейтингу WTA в заявці шість тенісисток. Крім Світоліной це: Ешлі Барті, Кароліна Плішкова, Наомі Осака, Петра Квітова і Кікі Бертенс.

Також організатори назвали першу володарку wild card, якої стала американка Вінус Вільямс.

Світоліна є шостою ракеткою світу, а Ястремська посідає 22 місце в рейтингу кращих тенісисток WTA.

Турнір в Брісбені стане першим хардовим змаганням серії Premier в сезоні 2020 року. Турнір пройде з 6 по 12 січня.

Нагадаємо, Світоліна вперше у своїй кар'єрі виступить на турнірі в Мексиці. Українка візьме участь в Abierto GNP Seguros, який пройде з 2 по 8 березня 2020 року в Монтеррея.