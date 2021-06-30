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Світоліна пройшла до другого кола Вімблдону, перемігши ван Ейтванк у трьох сетах

Автор: Роман Тверденко

Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до другого раунду головного трав'яного турніру сезону Вімблдон. У трьох сетах вона здолала Еліссон ван Ейтванк з Бельгії.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Перший сет українка виграла з рахунком 6:3, другу партію віддала - 2:6. У третьому сеті Світоліна змогла здолати суперницю, обмінявшись з нею рядом брейків- 6:4.

Незважаючи на три сети матч не видався занадто затяжним. Тенісистки провели на корті в сумі 1 годину і 45 хвилин.

У другому колі Світоліна зіграє з Магдою Лінетт. Цей матч не відбудеться раніше п'ятниці, 2 липня.

Найкращим результатом Еліни на Вімблдоні був півфінал в 2019 році. Минулого року турнір не проводили через пандемію коронавірусу.

Переможниця Вімблдону отримає майже 2 мільйони євро призових і 2 тисячі очок в рейтинг WTA. Еліна в ньому зараз на 5-му місці.

Відзначимо, що раніше в середу з турніру через травму знялася Українка Леся Цуренко. Вона пройшла три раунди кваліфікації, але на матч проти казашки Юлії Путінцевої не вийшла.

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