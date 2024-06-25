ua en ru
Вт, 25 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Свитолина проиграла Возняцки двухдневный матч в Бад-Хомбурге

Бад-Хомбург, Вторник 25 июня 2024 16:28
UA EN RU
Свитолина проиграла Возняцки двухдневный матч в Бад-Хомбурге Фото: Элина Свитолина зачехлила ракетку после первого раунда соревнований (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Элина Свитолина потерпела досадное поражение от датчанки Каролин Возняцки на старте престижного турнира на немецкой земле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Bad Homburg Open, 1-й раунд

Возняцки – Свитолина – 2:1 (6:3, 6:7, 7:5)

Начали соперницы ни шатко ни валко, дважды обменявшись брейками. Далее на время датская теннисистка и украинка сосредоточились на собственных подачах. Впрочем, в восьмом гейме Возняцки еще раз взяла подачу оппонентки и сразу же закрыла сет на собственной.

Свитолина реваншировалась во второй партии. С брейком она довольно быстро оторвалась в счете (4:1), но датчанка вскоре сумела вернуться в игру и выровнять положение. В конце концов, дело дошло до тай-брейка, где украинская теннисистка устроила качели – оторвалась на три пункта, подпустила Возняцки снова, а затем завершила сет в собственную пользу.

На старте решающей партии Свитолина успела взять подачу оппонентки в третьем гейме, пока матч не перенесли на вторник из-за темноты. Пауза пошла на пользу Возняцки. Она взяла четыре гейма подряд (2 брейка) и вырвалась вперед (5:3). Украинка оформила ответный брейк, поэтому на горизонте начал виднеться тай-брейк.

Однако в самый ответственный момент Свитолина не справилась с собственной подачей. Она выиграла только один розыгрыш, а Возняцки со второй попытки реализовала матчбол. В следующем круге бывшая первая ракетка мира встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

К слову, ранее Украина объявила состав на теннисный турнир Олимпийских игр-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Элина Свитолина
NEWS
ЕСПЧ признал Россию виновной в нарушении прав человека в Крыму
ЕСПЧ признал Россию виновной в нарушении прав человека в Крыму
DAILY
Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины
Роман КотЖурналист РБК-Украина Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины