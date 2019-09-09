Світоліна повторила особистий рекорд в рейтингу WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна вперше з січня минулого року повернулася на третю сходинку рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це повідомляється на сайті організації.

Варто зазначити, що це особистий рекорд українки, який вона встановила за підсумками Відкритого чемпіонату США (US Open) у сезоні 2017, коли зіграла в 1/8 фіналу. Цього сезону на американському мейджорі Світоліна дійшла до півфіналу, де програла іменитій суперниці Серені Вільямс.

Крім того, інша українка Даяна Ястремська завдяки виходу до третього кола Відкритого чемпіонату США поліпшила своє становище на дві позиції і також оновила особистий рекорд у рейтингу - 30 позиція.

Леся Цуренко, яка тривалий час не виступає через травму, опустилася на 28 рядків і тепер посідає у списку 68 місце. Четвертий представник України у першій сотні рейтингу WTA Катерина Козлова додала дві позиції і тепер 74.

Марина Чернишова після перемоги на турнірі Міжнародної федерації тенісу (ITF) в столиці Хорватії Загребі піднялася відразу з 400 позиції на 280, а Дарина Снігур, яка завоювала титул на турнірі в Ізраїлі посіла 325 місце (+69).

Нагадаємо, Світоліна вперше стала третьою ракеткою світу рівно два роки тому.